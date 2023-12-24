Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını devam ettiriyor.

Aziziye İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri "konularında farkındalık oluşturmak, yaşam alanlarında, sanal ortamda dolandırıcılık, şiddet ve suç temalı sunum Fatih Ortaokulunda 120 öğrenciye eğitim verildi. Yetkililer eğitimlerin ilçemizde bulunan okullarda devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM