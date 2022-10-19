Erzurum haberi... Aziziye'de yılın muhtarını Koordinatör Ali İnci belirledi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yılın muhtarını AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ana Kademe Bölge Koordinatörü Ali İnci belirledi. Koordinatör Ali İnci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Aziziye Belediyesi'nce organize edilen çekilişe katıldı. İlçenin 72 mahalle muhtarının isimlerinin bulunduğu kavanozdan Aşağı Canören Mahalle Muhtarı Kenan Güllük'ün ismini çeken Ali İnci, "Muhtarlar Gününü de bu vesileyle kutluyor ve Aziziye ilçemizde yılın muhtarı olarak Canören Mahalle Muhtarı Kenan Güllük'ü ilan ediyoruz" dedi.

Koordinatör İnci Aziziye'deydi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ana Kademe Bölge Koordinatörü Ali İnci, Aziziye Belediyesi'nin yatırım, hizmet ve projelerine tam not verdi. Beraberinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat ve İl Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Akif Hoş'la birlikte Aziziye Belediyesini ziyaret eden Koordinatör İnci, Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ın yaptığı sunumu büyük bir hayranlıkla izledi. Güneş Enerji Santrallerinden Termal Destekli Domates Seralarına, Termal Aquapark'tan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna, Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Ilıca, Gezköy ve Yeşil Mahalle kentsel dönüşüm projelerine varıncaya kadar Aziziye Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarının tüm detaylarını ilk ağızdan dinleyen Ali İnci, eser siyasetine vurgu yaptı, Başkan Orhan'ı ve Aziziye Belediyesini kutladı.

Yüzölçümü En Büyük İlçe Aziziye

Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının yanı sıra Aziziye AK Parti yöneticilerinin de katıldığı yerel yönetim buluşmasında konuşan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye'nin yüzölçümü en büyük merkez ilçesi olduğunun altını çizerek, "65 bin nüfusa sahip olan Aziziye ilçemizde çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürmekle mükellefiz. İlçemizin merkeze en uzak mahallesi Bayburt'la sınır komşusu ve 100 kilometre uzaklıkta Bu bakımdan kısıtlı mali imkanlarla böylesine geniş bir alana hizmet ulaştırabilmenin gayretindeyiz. Öyle ki, ilçemize bağlı mahallelere şu ana kadar uygulanan kilitli parke taş miktarıyla Erzurum'da birçok ilçeye bağlı köyler en az iki ya da üç kez parke taşla kaplanırdı. Fakat biz görev süremiz dahilinde bütün köylerimizde bu ihtiyacı ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

Başkan Orhan'dan Teşekkür

Başkan Orhan, Erzurum'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hizmet üretim sürecinde destek aldıkları tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği istikamette halkımız için hizmet üretiyor, eser siyaseti noktasında yatırımlar yapıyor, projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Bu manada bizlere her türlü imkanı sunan Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere, parti yöneticilerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, partimizin il ve ilçe teşkilatlarına ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılın Muhtarını Ali İnci Seçti

Programda 19 Ekim'in aynı zamanda Muhtarlar Günü olduğu hatırlatmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye'de yılın muhtarını belirlemesini ise AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ana Kademe Bölge Koordinatörü Ali İnci'den istedi. Aziziye'deki her muhtarın başarılı ve bir o kadar da kıymetli olduğunu ifade eden Orhan, "İstedik ki, ilçemizde yılın muhtarını seçerek 19 Ekim Muhtarlar Gününü taçlandırmış olalım" dedi.

Daha sonra Aziziye'ye bağlı 72 mahalle muhtarının isimlerinin bulunduğu kavanozdan Aşağı Canören Mahalle Muhtarı Kenan Güllük'ün isminin yazılı olduğu kağıdı çeken Koordinatör İnci, Muhtarlar Gününü kutladı ve tüm muhtarlara başarı dileklerini iletti.

Dünden Bugüne Ak Parti

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ana Kademe Bölge Koordinatörü Ali İnci, Aziziye'ye yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalardan dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı tebrik ederek başladığı konuşmasını, dinleyenlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hususi selamlarını ileterek sürdürdü. İnci, AK Parti'nin 3 Kasım seçimlerinden bu zamana kadar geçen sürede kaydettiği başarılarda dikkat çekti.

Ali İnci, "3 Kasım'da Genel Başkanımızı seçtirmediler, engellediler, peki sonra ne oldu? Siirt'te seçimler yenilendi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan oldu. 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçimlerinde 376 krizi çıkardılar, AK Parti'nin yükselişine engel olmaya kalktılar. O engel de aşıldı. 2009'da küresel ekonomik kriz yaşandı, biz bunun da üstesinden geldik. Sonra Gezi olayları, 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz, ekonomik saldırılar birbiri ardına geldi. Bu hadiseleri, neler çektiğimizi ve hangi engellerle karşı karşıya kaldığımızı göstermek için sıralıyorum. Ama biz aziz milletimizin desteğiyle tüm engellerin üstesinden geldik" diye konuştu.

İnci: Birlikte Güçleneceğiz

Tüm dünyada Covid pandesinin ardından küresel bir ekonomik kriz yaşandığını kaydeden İnci, " Türkiye'de bu süreci öyle nitelikli bir biçimde yönetiyoruz ki, hiç kimse mağdur olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık sistemimiz çalışıyor, eğitim sistemimiz çalışıyor, esnafa, çalışana, işçiye, memura, öğrenciye, ihtiyaç sahibine yine ulaşıyor, destek oluyoruz. Bir de diğer dünya ülkelerine bakmak lazım; mali sıkıntılar, enerji krizleri, darboğazlar birbirini izliyor. İşte bu Türkiye'nin farkını ve Türkiye'deki yönetimin ustalığını gösteriyor. Bu süreçleri el birliğiyle aşacağız, birlikte güçlenerek çıkacağız. Önümüzde seçimler var, hepimiz bireysel olarak çalışacağız, vatandaşlarımıza anlatacağız, biz millete hizmetkar olmuşuz, bu ülkeyi milleti zerre kadar umursamayan masalara mı bırakacağız?" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yerel yönetim buluşmasının anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZURUM