Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer\'den 19 Mayıs mesajı

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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "19 Mayıs 1919'la başlayan bağımsızlık destanı ile aziz milletimiz, tutsaklığa ve işgale karşı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde mazlum milletlere örnek olacak bir mücadele örneği sergilemiştir" dedi. Başkan Tanfer,19 Mayıs 1919'ın işgal ve karanlık günlerinin ardında aydınlık ve bağımsız bir Türkiye'yi müjdeleyen özel bir tarih olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Samsun'a çıkmasıyla birlikte büyük Türk milletinin bağımsızlık için topyekun bir şekilde milli mücadelenin başlangıcını yaptığını kaydeden Başkan Tanfer,"19 Mayıs 1919'la başlayan bağımsızlık destanı ile aziz milletimiz, tutsaklığa ve işgale karşı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde mazlum milletlere örnek olacak bir mücadele örneği sergilemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın habercisi olan bu özel tarih ile necip milletimiz bir kez daha Türk'ün başka bir boyunduruk altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çağdaş, ileriye yönelik ve bilime dayalı bir gelecek inşa etmek için hepimiz büyük sorumluluk taşıyoruz. 19 Mayıs'ı sadece bir bayram olarak değil, aynı zamanda milli bir uyanışın sembolü olarak görmeniz ülkemizi daha ileriye ve güzele taşıyacaktır. Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için hep birlikte gayret etmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin isimsiz kahramanlarını, kutsal vatanımız için canını, kanını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, yarınlarımızın sahibi siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." - ERZURUM