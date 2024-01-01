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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Erzurum kültürü ön plana çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Erzurum kültürü ön plana çıktı

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Erzurum kültürü ve ehram ürünleri ziyaretçilerden tam not aldı. Saltuklu Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Saltuklu, fuarın verimli geçtiğini ve kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağladığını belirtti.

Gaziantep\'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı\'nda Erzurum kültürü ön plana çıktı
01.01.2024 - 12:06,
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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Erzurum kültürü de ön plana çıktı. Saltuklu Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Saltuklu, Erzurum kültürünün önemli bir parçası olan ehram ürünlerinin ziyaretçilerden tam not aldığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na Erzurum'dan Saltuklu Kadın Kooperatifi ile Palandöken İnovasyon Kadın Kooperatifi katıldı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 26-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen kooperatifler fuarında, şehirlerin kendilerine özgü yöresel yemekleri, kültürleri ve değerleri görücüye çıktı.

4 gün boyunca devam eden fuarda katılımcılar ziyaretçilere tanıtım ve satış yaptı, e-ticaret ve perakende ticaret kuruluşlarının temsilcileri ile yeni iş bağlantıları kurabilmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuarda Erzurum'u temsil eden Saltuklu Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Saltuklu, oldukça verimli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, şehirlerde üretim ve istihdama önemli katkı sunan kooperatiflerin buluşmasında başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuarda satış ve pazarlamanın yanı sıra e-ticaret sektörünün temsilcileri ile tanışma ve iş yapabilme potansiyellerini de görüştüklerini aktaran Saltuklu, "Böyle fuarlar sayesinde kooperatifler olarak yeni bir vizyon edinme fırsatı buluyoruz. Ayrıca üretim ve ticaret kapasitemizi daha da artırarak, dünya kooperatifleri ile rekabet edebilir duruma gelme hedefine yürüyoruz." diye konuştu.

Fuarda, coğrafi işaret belgesi alarak tescilledikleri ehramdan yapılan ürünleri sergilediklerini aktaran Saltuklu, ehramı günümüz modasına uyarlayarak giyim ve kıyafetten, çanta, cüzdan, kravat, ceket, anahtarlık ve masa örtüsüne varıncaya kadar çeşitli eşyalar üretiyoruz. Bu tür fuarlar bizim pazarlama alanımızı genişletmek için çok önemli bir fırsat oluyor." ifadelerini kullandı.

Kooperatifte onlarca kadına da istihdam imkanı sunduklarını dile getiren Saltuklu, kooperatif olarak her geçen ürün yelpazelerini genişletirken, yeni istihdam kapısı açarak kadınların üretim ve istihdama katkı sunmalarına da vesile olduklarını dile getirdi.

Saltuklu Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Saltuklu, ulusal ve uluslararası fuarlarda Erzurum'u başarılı bir şekilde temsil etmek için de çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hülya Saltuklu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına fuara katılım sürecinde verdiği desteklerden dolayı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de standları tek tek ziyaret ederek gösterdiği sıcak ilgi ve misafirperverliği için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Erzurum kültürü ön plana çıktı - Son Dakika


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