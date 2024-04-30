Erzurum Teknik Üniversitesi Huawei ICT Competition'da Avrupa Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi Huawei ICT Competition'da Avrupa Birincisi

Erzurum Teknik Üniversitesi Huawei ICT Competition\'da Avrupa Birincisi

Erzurum Teknik Üniversitesi, Huawei ICT Competition 2023-2024 Avrupa Finalinde büyük başarı göstererek, Computing alanında Avrupa Birinciliği, İnovasyon alanında Avrupa üçüncülüğü ve En İyi Eğitimci ödüllerinin sahibi oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri Mayıs ayında Çin'de düzenlenecek olan Global Final'de Türkiye'yi temsil edecek.

30.04.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, Huawei ICT Competition 2023-2024 Avrupa Finalinde büyük başarı göstererek, Computing alanında Avrupa Birinciliği, İnovasyon alanında Avrupa üçüncülüğü ve En İyi Eğitimci ödüllerinin sahibi oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Merve Yıldırım'ın danışmanlığında öğrenciler Mehmet Emin Bastem ve Kadirhan Özdemir'in bulunduğu Computing takımı Avrupa birinciliğini elde ederek Mayıs ayında Çin'in Shenzen kentinde düzenlenecek olan Global Final 'de Türkiye'yi ve Erzurum Teknik Üniversitesini temsil etme hakkı kazandı. Takım, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Finali Töreninde ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'nun elinden aldı. Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri Meryem Yazıcı, İlayda Ayvaz ve Kübra Keskin İnovasyon alanında; Arda Süerdem ise Cloud alanında Avrupa üçüncülüğü elde ederek ödüllerini ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın elinden aldılar.

Törende düzenlenen panelde panelist olarak yer alan ve Avrupa'daki tek kadın akademi eğitimcisi olarak Türkiye'yi ve Erzurum Teknik Üniversitesini temsil eden Dr. Merve Yıldırım ise En İyi Eğitimciler (Best Instructor Awards) ödülüne layık görüldü. Yıldırım ödülünü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın elinden aldı.

Ödül töreninin özel konuklarından olan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak törenle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların öğrencilerin kariyerleri için önemine değinerek, ETÜ'nün yurtdışında temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesinin ilerici vizyonuna katkıda bulunan bu başarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin öneminden bahseden Çakmak, Çin'deki dünya finalinde yarışacak olan öğrencilere ve takım lideri olan hocalarına başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Huawei, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi Huawei ICT Competition'da Avrupa Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:12 Bülent Uygun’dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak Bülent Uygun'dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Teknik Üniversitesi Huawei ICT Competition'da Avrupa Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement