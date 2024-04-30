Erzurum Teknik Üniversitesi Huawei ICT Competition\'da Avrupa Birincisi

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Huawei ICT Competition 2023-2024 Avrupa Finalinde büyük başarı göstererek, Computing alanında Avrupa Birinciliği, İnovasyon alanında Avrupa üçüncülüğü ve En İyi Eğitimci ödüllerinin sahibi oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Merve Yıldırım'ın danışmanlığında öğrenciler Mehmet Emin Bastem ve Kadirhan Özdemir'in bulunduğu Computing takımı Avrupa birinciliğini elde ederek Mayıs ayında Çin'in Shenzen kentinde düzenlenecek olan Global Final 'de Türkiye'yi ve Erzurum Teknik Üniversitesini temsil etme hakkı kazandı. Takım, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Finali Töreninde ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'nun elinden aldı. Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri Meryem Yazıcı, İlayda Ayvaz ve Kübra Keskin İnovasyon alanında; Arda Süerdem ise Cloud alanında Avrupa üçüncülüğü elde ederek ödüllerini ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın elinden aldılar.

Törende düzenlenen panelde panelist olarak yer alan ve Avrupa'daki tek kadın akademi eğitimcisi olarak Türkiye'yi ve Erzurum Teknik Üniversitesini temsil eden Dr. Merve Yıldırım ise En İyi Eğitimciler (Best Instructor Awards) ödülüne layık görüldü. Yıldırım ödülünü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın elinden aldı.

Ödül töreninin özel konuklarından olan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak törenle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların öğrencilerin kariyerleri için önemine değinerek, ETÜ'nün yurtdışında temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesinin ilerici vizyonuna katkıda bulunan bu başarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin öneminden bahseden Çakmak, Çin'deki dünya finalinde yarışacak olan öğrencilere ve takım lideri olan hocalarına başarılar diledi. - ERZURUM