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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Ali Laloğlu ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Müdür Laloğlu'dan bir brifing aldı.

Yapı denetimleri

Brifing kapsamında; Müdürlüğün yeni hizmet binasının inşaatının tamamlandığı, yeni hizmet binasına 1 ay içerisinde taşınılacağı, yapı denetim çalışmalarının devam ettiği; 16 yapı denetim firması ve 44 firma çalışanına toplam 4 milyon 937 bin 232 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Hazır beton, PVC kapı pencere sistemleri ve ısı yalıtım malzemelerinin ilgili mevzuata uygun üretilmesi için 531 denetimin yapıldığı belirtilen brifingde Deprem, sel vb afet durumlarında hasar tespit çalışmalarının teknik personel tarafından yapılarak ilgili birimlere bildirildiği; İlde bugüne kadar 1007 faaliyet için "ÇED Gerekli Değildir Kararı" ve 112 faaliyet için de Bakanlık tarafından "ÇED Olumlu Kararı" verildiği ifade edildi.

28 adet firmaya Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesinin verildiğinin belirtildiği brifingde ayrıca Sıfır Atık Projesinin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla 919 Kamu kurumu, Sağlık kuruluşu, eğitim kurumu, AVM ve İş Merkezi ile özel sektör işletmesinin projeye katılımları sağlanarak çalışmalar sonucunda proje başlangıcından (2020 yılından) günümüze kadar 2 milyon 985 bin 295 kg kağıt, 1 milyon 86 bin 635 kg plastik, 1 milyon 113 bin 504 kg metal ve 6 bin 180 kg cam geri dönüşümünün sağlandığı, Çevre Denetim çalışmaları kapsamında 44 gerçek ve tüzel kişiye toplam 9 milyon 327 bin 061 TL idari para cezasının uygulandığı açıklandı.

Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sorumluluk alanında Erzurum, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzincan olmak üzere 9 (dokuz) il bulunduğu ve Komisyonun her ay düzenli olarak toplanarak kararlar aldığı ifade edilen brifingde İl dahilinde toplam 79 bin 496 adet hazinenin özel mülkiyetinde taşınmaz olduğu ve yaklaşık 5.5 milyar metrekare civarı yüz ölçümünün olduğu; tescil harici alanlarla birlikte bu yüzölçümün yaklaşık 6.6 milyar metrekare civarında olduğu, 2023 yılında Milli Emlak Dairesince satış ve kiralamalardan 51 milyon 509 bin 025 TL ve 2024 yılının ilk 7 ayında 50 milyon 877 bin 147 TL gelir elde edildiği kaydedildi.

16 Ekim 2023 tarih ve 32341 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 153 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurularak teşkilat yapısının düzenlendiği illerde Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin kurulduğu ve kentsel dönüşüm çalışmalarının müdürlük bünyesinde yürütüldüğü anlatılan sunumda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından 2013 yılından 2024 yılına kadar toplam 428 yapı ve 1188 bağımsız birim için "Riskli Yapı" tespiti yapıldığı, yine 2024 yılında toplam 2 milyon 496 bin 484,56 TL kira yardımı yapıldığı bilgileri verildi.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM