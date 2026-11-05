Erzurumlu klasik otomobil tutkunu, 1977 model Pontiac\'ı Adana\'dan satın aldı

Erzurum'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Murat Aydın'ın çocukluk yıllarına dayanan klasik otomobil tutkusu, geçtiğimiz yıl düzenlenen klasik oto fuarının ardından yeniden canlandı.

Dönemin Erzurum Valisi, şu anki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin organizasyonuyla düzenlenen fuardan etkilenen Aydın, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Aradığı otomobili Adana'da bulan Aydın, 1977 model Pontiac marka klasik aracını satın aldı.

Mavi-beyaz renkleriyle Erzurumspor sevgisini de yansıtan otomobil, 8 silindirli motoru ve otomatik vites sistemiyle dikkat çekiyor. Otomatik camlara sahip aracın döşemeleri, koltukları ve motor aksamı orijinal yapısını koruyor.

"Klasik oto fuarında yaralarımız depreşti"

Küçüklükten beri klasik araçlara merakı olduğunun altını çizen Ersin Murat Aydın, "Geçen yılki giden şu andaki İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi Bey'in düzenlemiş olduğu ve son olarak düzenlemiş olduğu klasik oto fuarında yaralarımız depreşti. Çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdik. Adana'da bu araç rastladı. Renginin mavi beyaz olması, Erzurumspor sevdamız, arabanın yaşı, özellikleri bizi araç sahibi etti. Aracımdan çok memnunum. 8 otomatik Pontiac 77 model. Camlar otomatik. Bütün döşemesi, koltuğu, vesairesi, motor aksamı orijinal, ellenmemiş tabiriyle klasiklerin tabiriyle" dedi.

"Canımız sağ olduğu müddetçe araca bineceğiz"

Klasik otomobil tutkusunun ancak yaşayanlar tarafından anlaşılabileceğini ifade eden Aydın, "Yani klasik araç bir sevda, merak. Onu yaşayan bilir. Buna bindiğiniz zaman son model araba bile olsa ona binmek istemezsiniz, istemiyorsunuz. Bunun rahatlığı, bunun seyranlığı başka. Arabayı yok, satmayı düşünmüyorum. Binmek için aldım. Öyle garajda dursun, binmeyeyim, onun için de almadım. Canımız sağ olduğu müddetçe, imkanlarımız olduğu müddetçe araca bineceğiz" ifadelerini kullandı.