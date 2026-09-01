Erzurumlu Şehit Yüzbaşı'nın Fotoğrafları İlk Kez Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Erzurumlu Şehit Yüzbaşı'nın Fotoğrafları İlk Kez Ortaya Çıktı

Erzurumlu Şehit Yüzbaşı\'nın Fotoğrafları İlk Kez Ortaya Çıktı
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Balkan Savaşları'nda şehit düşen Erzurumlu Topçu Yüzbaşı Mahmut Laçin'in fotoğrafları, torunu Seda Laçin Tek tarafından ilk kez paylaşıldı. Araştırmacı Taner Özdemir'in arşiv belgeleriyle gündeme getirdiği Laçin'in adı, 'Şehit Laçin Bataryası'na verilmişti.

Balkan Savaşları'nda şehit düşen Erzurumlu Topçu Yüzbaşı Mahmut Laçin'in yüzyıllık fotoğrafları, torunu Seda Laçin Tek aracılığıyla ilk kez ortaya çıktı. Araştırmacı-yazar Taner Özdemir tarafından Osmanlı arşiv belgeleriyle gündeme taşınan kahraman subayın hatıraları ve adı verilen "Şehit Laçin Bataryası", kent tarihine kazandırıldı.

Şehit Laçin Bataryası'nın adı verilen Erzurumlu Topçu Yüzbaşı Mahmut Laçin'in yıllardır aile arşivinde korunan fotoğrafları, torunu Seda Laçin Tek vasıtasıyla gün yüzüne çıktı. Balkan Savaşları'nın unutulmaya yüz tutmuş kahramanlarından Erzurumlu Topçu Yüzbaşı Mahmut Laçin, yıllar sonra bu kez fotoğraflarıyla yeniden tarih sahnesine çıktı. Araştırmacı-yazar ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir'in daha önce yaptığı araştırmalar ve ortaya çıkardığı arşiv belgeleriyle gündeme taşıdığı Mahmut Laçin'e ait olduğu belirlenen fotoğraflara, şehit subayın torunu Seda Laçin Tek vasıtasıyla ulaşıldı. Ortaya çıkan iki fotoğraf, yalnızca bir askeri şahsiyetin görüntüsünü değil, aynı zamanda bir ailenin hafızasında nesilden nesile taşınan tarihi bir mirası da gözler önüne seriyor.

İlk fotoğraf Mahmut Laçin'e ait

Ortaya çıkarılan ilk fotoğraf, askeri üniforması içerisinde oturan Topçu Yüzbaşı Mahmut Laçin'i gösteriyor. Üzerindeki askeri üniforma, başlığı ve göğsünde bulunan madalya ve nişanlar, fotoğrafı dönemin askeri tarihi açısından da dikkat çekici hale getiriyor. Yıllar önce cephelerde görev yapan ve Balkan Savaşları sırasında şehit düşen Mahmut Laçin'in yüzü, böylece ilk kez tarihi belgelerin yanında görsel bir kayıtla da günümüze ulaşıyor.

Aile fotoğrafında eşi ve oğlu da yer alıyor

İkinci fotoğraf ise Mahmut Laçin'in ailesine ait önemli bir hatırayı taşıyor. Fotoğrafın ortasında başı kapalı olarak oturan kadın, Mahmut Laçin'in eşi İkbal Hanım. Fotoğrafın sol tarafında oturan kişi ise Mahmut Laçin'in oğlu Mükremin Laçin. Aile fertlerinin bir arada bulunduğu bu fotoğraf, şehit subayın yalnızca askeri hayatına değil, aile hayatına ilişkin de önemli bir görsel belge niteliği taşıyor. Fotoğrafların, Mahmut Laçin'in torunu Seda Laçin Tek tarafından muhafaza edilmiş olması ise aile hafızasının tarihi mirasın korunmasındaki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Bir bataryaya adı verildi

Araştırmacı-yazar Taner Özdemir, Mahmut Laçin'in hikayesini önemli kılan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise ölümünden sonra adının bir askeri birliğe verilmesi olduğunu ifade ederek, " Balkan Savaşı sırasında Kırkkilise ve Vize muharebelerinde yaralanan Mahmut Laçin, tedavisinin ardından yeniden cepheye döndü. Çatalca Muharebesi'nde şehit düşen Laçin'in hatırası, Osmanlı askeri hafızasında yaşatıldı ve bir ağır bataryaya "Şehit Laçin Bataryası" adı verildi" dedi. Taner Özdemir'in daha önce ortaya çıkardığı arşiv belgeleri, Erzurumlu bu kahraman subayın askeri tarih içerisindeki yerini yeniden gündeme taşımıştı.

Arşivden aile albümüne uzanan tarih

Mahmut Laçin'in hikayesinin şimdi yeni fotoğraflarla daha da anlamlı bir hale geldiğini ifade eden Özdemir, " Bir tarafta Osmanlı arşivlerinde yer alan askeri belgeler, diğer tarafta ailesinin yıllardır koruduğu fotoğraflar. Bu iki kaynak bir araya geldiğinde, Balkan Savaşı'nın cephelerinde görev yapan Erzurumlu bir subayın hayatına dair daha bütünlüklü bir tablo ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. Taner Özdemir'in araştırmalarıyla yeniden gündeme gelen Mahmut Laçin'in fotoğraflarına, torunu Seda Laçin Tek vasıtasıyla ulaşılması, tarihi şahsiyetlerin sadece arşivlerde değil, ailelerin hafızasında da yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Mahmut Laçin artık yalnızca arşiv belgelerinde adı geçen bir Osmanlı subayı değil; yüzü, ailesi ve hatırasıyla yeniden Erzurum tarihinin canlı hafızasında yerini alan bir kahraman.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurumlu Şehit Yüzbaşı'nın Fotoğrafları İlk Kez Ortaya Çıktı - Son Dakika

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