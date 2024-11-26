Esenler Belediyesi'nden Zeka Oyunları Şampiyonası Lansmanı - Son Dakika
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Esenler Belediyesi'nden Zeka Oyunları Şampiyonası Lansmanı

Esenler Belediyesi\'nden Zeka Oyunları Şampiyonası Lansmanı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aklını Kullan, Ödülü Kazan' sloganlı Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2025 yılı lansmanı ve kura çekimi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programa katılan öğrenciler arasında mangala, koridor, reversi gibi oyunlar için kura çekimleri gerçekleştirildi.

26.11.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Esenler Belediyesi tarafından "Aklını Kullan, Ödülü Kazan" sloganıyla düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2025 yılı lansmanı ve kura çekimi gerçekleşti.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nda yeni dönemin heyecanı yaşanıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen lansmana ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci grupları katılacak. Mangala, koridor, hedef 5, reversi, pentago ve quarto oyunları için öğrenciler arasında kura çekimi yapıldı. Programa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasa Taşçı, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Programa Bozdağ Film Başkan Vekili Hüseyin Özçelik, İbn-i Sina ve Kuruluş Osman dizisi çocuk oyuncuları da katıldı. Sinevizyon gösterimin yapılacağı programda 'Dünya Çocuk Hakları Günü Korosu' da sahne aldı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasa Taşçı, "Dünyanın en zor şeyi zeki insanların karşısında konuşmak. Zeka oyunları şampiyonasına katılan gençlerin karşısında konuşma yapmak. Tehlikeli bir şeydir. İbn-i Sina gerçekten zeki bir adam 11'inci yüzyılın başında yaşamış. Etkisi halen bugüne kadar devam eden sadece bir hekim değil, bir filozof, astronom, müzisyen. Zeki bir insanın zekasını insanlığa faydası için kullanıldığında ortaya neyin çıktığı gösteren bize bir örnek İbn-i Sina'dır. Bütün insanlığa faydalı bir aktördür. Buradan çıkan İbn-i Sina, Farabi, Ali Kuşçu yüzlerce alim birisi olma yolunda çalışırsınız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nden Zeka Oyunları Şampiyonası Lansmanı - Son Dakika

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