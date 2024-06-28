Esenler Belediyesi Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu - Son Dakika
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Esenler Belediyesi Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu

Esenler Belediyesi Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu

Esenler Belediyesi, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 'Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu' düzenledi. Sempozyumda medya ve iletişim teknolojileri ele alındı.

28.06.2024 15:29  Güncelleme: 15:33
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Esenler Belediyesi, 'Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu' gerçekleştirildi. Sempozyumda dijitalleşmeyle birlikte yeniden şekillenen medya ve gelişen iletişim teknolojileri masaya yatırıldı.

Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu" gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi ev sahipliğindeki sempozyum, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlendi. Sempozyuma, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şükriye Şirin, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Türk Medya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, GDH Dijital Yayıncı Cüneyt Polat, Basın İlan Kurumu Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü İdris Armağan Çam, Dijital Yayıncı Bahar Feyzan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda gazetecilerle birlikte yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri, yayıncıların hakları, dijital telif yasası, dijital yayıncılık sektöründe yaşanan sorunlar, yeni medya düzeni ve iletişim konularını ele aldı. Sempozyumda ayrıca medya sektörüyle ilgili yapılması düşünülen ya da planlanan yenilikler, beklentiler ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu - Son Dakika

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