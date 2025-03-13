Esenler\'de Ramazan Coşkusu: Anadolu Sokağı Buluşmaları Başladı

Esenler Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında düzenlediği Anadolu Sokağı dernek buluşmaları, bu yıl da Dörtyol Meydanı'nda kurulan Ramazan çadırında gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde 81 ilin kültürel zenginlikleri vatandaşlarla buluşuyor.

Esenler Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında düzenlediği Anadolu Sokağı dernek buluşmaları, bu yıl da Dörtyol Meydanı'nda kurulan Ramazan çadırında gerçekleştiriliyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun öncülüğünde düzenlenen etkinliklerde, 81 ilin kültürel zenginlikleri Esenlerli vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Göksu, her akşam farklı bir ilin sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek, Anadolu'nun renklerini Esenler'e taşıyor. Programlarda şehirlerin kendine özgü kültürel değerleri tanıtılırken, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiriliyor. Esenler halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendirirken, birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştiriyor.

Bugüne kadar Adıyaman, Rize, Kırşehir, Ardahan, Çankırı, Zonguldak, Ordu, Trakya, Rumeli ve Giresun dernekleriyle bir araya gelen Başkan Göksu, Anadolu'nun zengin kültür mozaiğini Esenler'de yaşatmaya devam ediyor. - İSTANBUL