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Esenler Film Festivali Açıldı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Esenler Film Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde birçok seçkin film gösterilecek ve çeşitli ödüller takdim edilecek.

16.12.2023 - 09:23,  Güncelleme: 09:40
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Esenler'de bu yıl 4. düzenlenen Esenler Film Festivali'nin açılışı yapıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Film Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi, bu yıl 4.'sü düzenlenen Esenler Film Festivali'nin açılışını yaptı. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok seçkin filmleri programına ekleyen festivalin açılışına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Yönetmen ve Senarist Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, Oyuncu Aylan Algan, Ses Mühendisi Necip Sarıcı, Oyuncu Hulusi Kentmen'in torunu Melek Kentmen ve çok sayıda sinemasever katıldı. Gazeteci-sinema yazarı Burçak Evren'in arşivinden derlenen "Türk Sinemasında Umut" adlı sergiyle başlayan açılış programında, Filistinli yönetmen Mai Masri, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, oyuncu Ayla Algan ile Yeşilçam'ın ünlü ses mühendisi, film müziği bestecisi Necip Sarıcı'ya da 'Onur Ödülü' takdim edildi. Bu yılın vefa ödülü ise vefatının 30'uncu yılı nedeniyle Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen' oldu. Vefa ödülü, Kentmen'in torunu Melek Kentmen'e takdim edildi.

Festivalin açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, " Sinema her birimizin hayatında farklı yere sahip her birimizin hayatında farklı anlamı olan hayatımızın aynadaki yansıması. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz bunu isterseniz bir toplumun inşasında, isterseniz de ifsatında kullanabilirsiniz. Gönlümüzün arzu ettiği hep bu toprakların çocukları bu toprakların insanları en iyi ve en güzeli inşa ederek. En doğru şeyi yapsınlar. Bizler en iyi ve en güzeli inşa ederek. En doğruyu yapmayı, en güzeli yapmayı kendilerine hayat felsefesi olarak felsefe edinmiş insanlarız. Bu sene en güzel ödülümüzü Filistin asıllı Mai Masri alacak. Bugün her birimizin yüreğinde Filistin var Gazze var her birimizin acısı Filistin ve Gazze ile odaklandı. Her birimiz Gazze dediğimizde hüznü Filistin dediğimizde aynı zamanda umudu hatırlıyoruz. Bütün dünya bir araya geldi. Filistin'deki çocuğun sapan ve taşını yenemedi. Bütün dünya bir araya geldi. Gazze'deki tünellere giremediler. Gazze'deki çocukları yenemediler. Çünkü umudun önünde kimse duramaz. Göreceksiniz inancın ve umudun önünde katil siyonist İsrail'de duramayacak. Gazze'deki bugün yaşanan soykırım mutlak suretle beyaz perdeye yansıtılmalı ve insanlık tarihinin hafızasında istisna yer alarak kayıtlara geçmelidir. Gazze'deki soykırımın beyaz perdeye yansıtılması için yapılabilecek her türlü projeye öncülük etmeye ya da yer almaya hazırım. Bu işi en iyi anlatacak bunu en iyi dillere dökecek bunu en iyi ekranlar vasıtasıyla zihinlere yansıtacak olan şey sinemadır. Biz film festivallerini sadece seyretmek için yapmıyoruz. Anlamak için, anlatmak için, fark ettirmek için, farkındalık oluşturmak için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Taşplak Senfoni Orkestrası, film müzikleri repertuvarından oluşan konserle sinemaseverlere keyifli anlar yaşattı.

Esenler Film Festivali Açıldı
Kaynak: İHA
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Film Festivali, Filistin, Esenler, Gazze, Son Dakika

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