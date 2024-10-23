Esenler Film Festivali'nde Kısa Film Yapım Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Film Festivali'nde Kısa Film Yapım Desteği Başvuruları Başladı

Esenler Film Festivali\'nde Kısa Film Yapım Desteği Başvuruları Başladı

Esenler Belediyesi tarafından 13-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali kapsamında, Kısa Film Yapım Desteği için başvurular alınmaya başlandı. Finale kalan projelerden 3'üne toplam 240 bin TL nakdi destek sağlanacak.

23.10.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 5. Esenler Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Kısa Film Yapım Desteği' başvuruları başladı. Destek kategorisinde finale kalan projeler arasından jüri tarafından seçilecek 3 projeye toplam 240 bin TL nakdi destek sağlanacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 13-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali yurt içi ve yurt dışından çok sayıda önemli sinemacıyı Esenler'de buluşturacak. Festival kapsamında gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması'nın ardından kısa film projelerinin yapım öncesi desteklendiği Esenler Kısa Film Yapım Desteği için başvurular da başladı.

Üç projeye 240 bin TL destek

Ulusal sinemayı desteklemek ve bu alanda yeni yetenekleri yüreklendirmek amacıyla oluşturulan Kısa Film Yapım Destek kategorisinde yarışmacılar büyük ödüller için yarışacak. Başvuran projeler arasından ön jüri tarafından seçilen finalist projeler, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkacak. Sinemanın deneyimli isimlerinden oluşan ana jürinin seçtiği üç proje 80'er bin TL nakit ödülün sahibi olacak.

Kısa filmcilere tam destek

Kısa Film Yapım Destek kategorisinde nakit ödüllerin yanı sıra ayni destekler de kısa filmcileri bekliyor olacak. Film yapım ve post prodüksiyonun çeşitli alanlarında sağlanacak ayni desteklerin ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçtiğimiz yıl sağlanan ayni desteklere bu yıl yenilileri de eklenecek.

Son gün 15 Kasım

"Esenler Film Festivali" çatısı altında düzenlenen "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" için başvurular festivalin web sitesinden yapılabiliyor. Tema ve tür kısıtlaması bulunmaksızın Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlerin kısa metraj film senaryoları ile katılım sağlayabileceği Esenler Kısa Film Yapım Desteğine başvurular için son günün ise 15 Kasım'ın olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Film Festivali, Kültür Sanat, Festival, Esenler, Aralık, Sinema, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Film Festivali'nde Kısa Film Yapım Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 23:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler Film Festivali'nde Kısa Film Yapım Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.