Esenler Film Festivali\'nde Kısa Film Yapım Desteği Başvuruları Başladı

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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 5. Esenler Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Kısa Film Yapım Desteği' başvuruları başladı. Destek kategorisinde finale kalan projeler arasından jüri tarafından seçilecek 3 projeye toplam 240 bin TL nakdi destek sağlanacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 13-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali yurt içi ve yurt dışından çok sayıda önemli sinemacıyı Esenler'de buluşturacak. Festival kapsamında gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması'nın ardından kısa film projelerinin yapım öncesi desteklendiği Esenler Kısa Film Yapım Desteği için başvurular da başladı.

Üç projeye 240 bin TL destek

Ulusal sinemayı desteklemek ve bu alanda yeni yetenekleri yüreklendirmek amacıyla oluşturulan Kısa Film Yapım Destek kategorisinde yarışmacılar büyük ödüller için yarışacak. Başvuran projeler arasından ön jüri tarafından seçilen finalist projeler, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkacak. Sinemanın deneyimli isimlerinden oluşan ana jürinin seçtiği üç proje 80'er bin TL nakit ödülün sahibi olacak.

Kısa filmcilere tam destek

Kısa Film Yapım Destek kategorisinde nakit ödüllerin yanı sıra ayni destekler de kısa filmcileri bekliyor olacak. Film yapım ve post prodüksiyonun çeşitli alanlarında sağlanacak ayni desteklerin ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçtiğimiz yıl sağlanan ayni desteklere bu yıl yenilileri de eklenecek.

Son gün 15 Kasım

"Esenler Film Festivali" çatısı altında düzenlenen "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" için başvurular festivalin web sitesinden yapılabiliyor. Tema ve tür kısıtlaması bulunmaksızın Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlerin kısa metraj film senaryoları ile katılım sağlayabileceği Esenler Kısa Film Yapım Desteğine başvurular için son günün ise 15 Kasım'ın olduğu öğrenildi. - İSTANBUL