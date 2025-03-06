Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Emniyet Görevlileri ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Emniyet Görevlileri ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Emniyet Görevlileri ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, polis merkezinde düzenlenen iftar programında emniyet görevlileriyle birlikte orucunu açarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Aksoy, onların fedakarlıklarının önemine vurgu yaptı.

06.03.2025 10:08  Güncelleme: 10:12
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, iftar programına katılarak, orucunu emniyet görevlileri ile açtı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılarak orucunu emniyet görevlileri ile açtı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce organize edilen programa katılan Başkan Vekili Aksoy, emniyet mensupları ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Fatih Akman ve Mehmet Sadık Ulusoy, Polis Merkezi Amiri Başkomiser Enes Tüzer ve Olay Yeri İnceleme Grup Amiri Komiser Aslı Öksüz ve emniyet görevlileri de yer aldı. İftar programında konuşan Başkan Vekili Aksoy, Esenyurt'un güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan polis teşkilatına teşekkür etti. Ayrıca, emniyet mensuplarının zor şartlar altında görev yaparken toplumun huzuru ve güvenliği için gösterdiği fedakarlığın altını çizdi. Aksoy, "Esenyurt'un güvenli ve huzurlu bir ilçe olarak gelişmesinde sizlerin emeği çok büyük. Polis teşkilatımızın her zaman yanındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz. Bu iftar programı vesilesiyle sizlerle bir arada olmak bizler için onur verici" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Emniyet Görevlileri ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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