Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan "Sağanak Yağış" Açıklaması: "Geçmiş Yıllarda Yapılan Yanlış Uygulamalar Yüzünden Bu İş Buraya Kadar Geldi"

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatleri itibariyle şiddetini artıran sağanak yağış, Esenyurt'ta Haramidere'nin taşmasına neden oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Geçmiş yıllarda yapılan yanlış uygulamalar yüzünden bu iş buraya kadar geldi" dedi.

Önceki gece şiddetini artıran sağanak yağış sonucunda Esenyurt'ta sel baskını meydana geldi. Haramidere'nin taşmasıyla birlikte Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'ndeki evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Esenyurt Belediyesi, meteorolojiden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından taşkın yaşanabilecek mahallelerde yaşayan yurttaşları, olası sel baskınına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Uyarılar sonucunda birçok ev sel baskını öncesi boşaltıldı. Yapılan uyarıların ardından yağışın şiddetlenmesiyle birlikte su baskının meydana geldiği bölgelere intikal eden Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri, taşkından etkilenen dairelerdeki yurttaşları tahliye etti.

Ekipler ile birlikte çalışmaları takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Geçmiş yıllarda yapılan yanlış uygulamalar yüzünden bu iş buraya kadar geldi" dedi. Bozkurt, yağış uyarısıyla birlikte aldıkları önlemler sonucunda herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren sabaha kadar çalışmalara devam etti. Elli dairenin tahliye edildiği çalışmalarda, üç aile otele yerleştirildi. Esenyurt Belediyesi, bölgedeki ikram araçlarıyla yağmur altındaki yurttaşlara, sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu. Kot seviyesinin altında kalan ve taşkından etkilenen evlerin geçmiş yıllarda yapılan yanlış imalatlar ve imar izinlerinin bir sonucu olduğunu belirten Başkan Bozkurt, gerekli tüm çalışmaları sürdürdüklerini ve dere yatağındaki ıslah çalışmalarının bir buçuk yıl içinde tamamlanacağını aktardı.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde aşırı yağış sonucunda yaşanan sel felaketine ilişkin konuşan Bozkurt, şunları söyledi:

"Esenyurt'un önemli sorunlarından bir tanesi Haramidere'nin ıslah çalışması. Maalesef geçmiş yıllarda yanlış imalatlar, yanlış imar izinleri ve alt yapı yetersizliği yüzünden buraya kadar geldi. Dün gece saat on bir itibarıyla bu haber bizlere geldiğinde bütün ekip arkadaşlarımız sahada oldular, vatandaşları sel felaketine karşı uyardılar. Boşaltılması gereken daireler boşaltıldı. En azından tehlikeli olan yerlerde vatandaşlarımız dışarı alındı. Sonrasında ekip arkadaşlarımız süreci izlediler ve müdahale edilmesi gereken yerlerde müdahaleler yapıldı. Sabaha kadar saha idik, şimdiye kadar başarılı gitti, şimdiye kadar can kaybımız yok çok şükür. Çalışmalar devam ediyor. Balçıklar vardı temizlendi. Çalışma arkadaşımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleriyle koordineli bir şekilde sabaha kadar işinin başında idi. Ben de sabaha kadar buradaydım.

Derenin ıslah edilmesi lazım, geçmiş yıllarda yapılan yanlış imalatların düzeltilmesi lazım. Bununla ilgili zaten biz göreve geldikten sonra bu projeyi tadil etmiştik. Yaklaşık iki kilometrelik bir alanda imalat yapıldı. Burada İSKİ ile İGDAŞ'ın yaklaşık iki metrelik bir su isale hattı var, onlarla ilgili de deplaseler yapılıyor. Deplaseler yapıldıktan sonra da dere buradan yukarıya kadar devam edecek.

Kamuoyunun dikkatini bir yere çekmek istiyorum. Zaman zaman bazı yerlerin imara açılmasına karşı duruyorduk. Bazı Kültür Evlerinin açılmasına ve onların kullanımına karşı duruyorduk ve bizi kamuoyundaki vatandaşlar yanlış anlasın diye birtakım odaklar tarafından yönlendirmeler yapılıyordu. Bu mesele aslında can kayıplarının yaşanmaması için ne kadar doğru yaptığımızı, bu işlerin ne kadar ciddi olduğunu da gösteriyor ama sevindirici yanı şu; uyarıları ve kontrolleri yaptığımız için bir can kaybı olmadı.

Yaklaşık 200 metre ileride bir dere çalışması var. Dere kesitimizi büyüttük. İki yanında da atık suların toplandığı iki buçuk metre çapında kollektör var. Zira şu anda atık su hatları ile yağmur su hatları birbirine karışmış durumda. Hepsi derenin içine akıyor dolayısıyla dere taştığında sular borudan evin içine giriyordu. Bu çalışmalar bittiğinde evlere su basmasının önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmanın bu alanı geçmesinin üç dört ayı bulacağını düşünüyorum. Bir buçuk yıl içinde dere çalışmasının tamamının biteceğini düşünüyorum. Bundan sonra Esenyurtlular burada daha rahat nefes alacaklar."