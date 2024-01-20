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Esenyurt Belediyesi Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi Projesine Başladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi Projesine Başladı

Esenyurt Belediyesi, Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi projesinin yapımına başladı. Proje, ibadet ve sosyal donatı alanlarını içerisinde barındırarak kısa sürede tamamlanacak ve hizmete açılacak. İçerisinde cem alanı, yemekhane, otopark, çok amaçlı salon, kitap kafe, derslikler ve kurban kesim alanı bulunan 2 bin 918 metrekarelik Cemevi projesi, modern mimarisi ve sosyal donatılarıyla Alevi vatandaşlara ibadetlerini gerçekleştirme ve kültürel faaliyetlerden faydalanma imkanı sunuyor.

Esenyurt Belediyesi Mehterçeşme Mahallesi\'nde Cemevi Projesine Başladı
20.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:47
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Esenyurt Belediyesi, Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi projesinin yapımına başladı. İbadet ve sosyal donatı alanlarını içerisinde barındıran proje kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için alanlar oluşturmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, Mehterçeşme Mahallesi'nde Cemevi projesinin yapımına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanarak ilçeye kazandırılacak olan 2 bin 918 metrekarelik Cemevi projesinin içerisinde; 201 metrekare cem alanı, 320 kişilik yemekhane, 31 araçlık otopark, çok amaçlı salon, kitap kafe, derslikler ve kurban kesim alanı bulunuyor.

Proje, modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla Alevi vatandaşlara ibadetlerini yerine getirirken kültürel faaliyetlerden de faydalanma imkanı sunuyor.

Kaynak: ANKA
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