Esenyurt Belediyesi, Sömestir Şenliği ile Öğrencilere Spor Kursları Sunuyor

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatiline giren öğrenciler için düzenlediği "Sömestir Şenliği" kapsamında bünyesindeki spor merkezlerinde 28 branşta kurs hizmeti verdi.
Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatillerini daha verimli ve sağlıklı geçirebilmesi amacıyla çocuklara spor dolu bir program hazırladı. "Sömestir Şenliği" kapsamında belediye bünyesindeki tüm spor merkezlerinde düzenlenen faaliyetlerle futboldan voleybola, karateden jimnastiğe kadar toplam 28 branşta eğitimler verildi. Alanında uzman hocaların verdiği eğitimlerden 7-14 yaş arasında bulunan çok sayıda çocuk yararlandı. İstediği branşta eğitim alma imkanı bulan çocuklar hem eğlenceli bir tatil geçirirken hem de spor dallarına olan yatkınlıklarını keşfetmiş oldu.
"YETENEKLİ OLDUKLARI ALANLARA YÖNLENDİRİYORUZ"
Esenyurt Belediyesi bünyesinde futbol antrenörlüğü yapan Kenan Aldemir, Esenyurtlu çocukların yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz burada öğrencilerimize önce iyi insan olmayı, daha sonrasında iyi vatandaş olabilmeyi, sonrasındaki süreçlerde ise iyi bir sporcu olmayı öğretiyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimlerde ilk amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek. Bununla ilgili olarak çocuklarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak her mahallede spor etkinliklerimiz oluyor. Bununla birlikte tüm spor dallarında çocukların önünü açmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bulgularla çocuklarımızı yetenekli olduğu alanlarda daha profesyonel olmaya sevk ediyoruz. Sömestir tatilinde çocukların kendilerini geliştirebilecekleri, eğlenebilecekleri turnuvalar yapıyoruz. Belediyemizin düzenlediği programlara göre eğitimler veriyoruz."
"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞIYORLAR"
Çocuğu spor faaliyetlerine katılan ilçe sakinlerinden Zafer Güngör de belediyenin hizmetlerinden memnun olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Bu etkinliklerden çok memnunuz çünkü çocuklarımız hem enerjisini atıyor hem de spor yeteneklerini keşfediyor. Çocuklar belediyenin spor tesislerine gelerek kötü alışkanlıklardan da uzaklaşmış oluyor. Bu zorlu ekonomik koşullarda burada ücretsiz eğitimler verilmesi ayrıca güzel bir durum. Aileler, rahatlıkla çocuklarını bu spor etkinliklerine getirerek kaliteli vakit geçirmelerini sağlayabilirler. Esenyurt Belediyesi'ne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."
"BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYORLAR"
Yarıyıl tatilini sporla dolu geçirdiğini söyleyen öğrenci Utku Ay ise "Tatilde buraya gelip hem spor yapıyorum hem de keyifli vakit geçiriyorum. Hocalarımız bizimle çok ilgileniyorlar. Burada hem disiplinli olmayı öğreniyorum hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spora yöneliyorum. Ben belediyenin spor hizmetlerinden çok memnunum. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a bu hizmetlerinden dolayı hem kendim hem de arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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