Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy'dan gençlere yönelik yatırım atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy'dan gençlere yönelik yatırım atağı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy\'dan gençlere yönelik yatırım atağı
22.02.2026 13:41  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Gençlik İftar Programında 10 bin öğrencinin LGS ve YKS hazırlık desteği aldığını açıkladı. Başkan Vekili Can Aksoy, gençlere yönelik yeni spor kompleksleri ve KYK kız öğrenci yurtları projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, gençlik iftarında yaptığı konuşmada 10 bin öğrencinin ücretsiz YKS ve LGS hazırlık desteğinden yararlandığını belirterek, yeni spor kompleksleri ve KYK kız öğrenci yurdu projeleriyle gençlere yönelik yatırımların artarak süreceğini açıkladı.

Esenyurt Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gençlere özel iftar programı düzenledi. Programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve eşi Esin Aksoy'un yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda oruçlar hep birlikte açıldı. Belediyenin spor kursları, üniversite ve lise hazırlık kursları ile kütüphanelerinden faydalanan öğrenciler aynı sofrada buluştu.

"Gençlik projelerine özel önem veriyoruz"

Programda konuşan Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençliğin toplumun en büyük gücü olduğunu vurguladı. Esenyurt'un 1 milyonu aşan nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının 30 yaş altı olduğunu belirten Aksoy, ilçede 254 bin 100 öğrencinin bulunduğunu ifade etti. Bu dinamik nüfusun daha nitelikli yetişmesi için göreve geldikleri günden bu yana gençlik projelerine özel önem verdiklerini söyledi.

Kütüphaneler yenilendi

Aksoy, gençlere yönelik yürütülen çalışmaları da paylaştı. Yaz ve kış spor kurslarıyla yılda 45 bin gencin sporla buluşturulduğunu belirten Aksoy, Ziya Gökalp, Necip Fazıl Kısakürek ve Cemil Meriç kütüphanelerinin modernize edilerek gençlerin hizmetine sunulduğunu aktardı. 24 saat açık "uyumayan kütüphane" konseptiyle hizmet veren Cemil Meriç Kütüphanesi'nde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramı yapılacağını kaydetti.

"10 bin öğrenciyi LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyoruz"

Kütüphanelerde ücretsiz çay, çorba ve sınırsız internet hizmeti sunulduğunu belirten Aksoy, Vatan Kitap Kafe'nin gençlerin sosyalleşmesi için açıldığını, 10 bin öğrencinin LGS ve YKS hazırlık kurslarında sınavlara hazırlandığını ifade etti. Özel bireylerin istihdam ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Menekşe Engelsiz Kafe'nin hizmete açıldığını, Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi'nin ilmi ve kültürel faaliyetlerle gençlere kapılarını araladığını söyledi.

Merkez Kapalı Yüzme Havuzu'nun yenilenerek yeniden hizmete açıldığını belirten Başkan Vekili Aksoy, Turgut Özal Stadyumu yanında yeni bir yüzme havuzu yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca yaklaşık 6 yıldır atıl durumda bulunan 800 öğrenci kapasiteli KYK kız yurdunun gençlerin kullanımına açılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devir sürecinin başlatıldığını açıkladı. Aksoy, konuşmasının sonunda gençlere, hayal kurmaktan, üretmekten ve çalışmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Gençlerden Başkan Vekili Aksoy'a teşekkür

Programa katılan gençler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, kütüphanelerde yapılan yenilemelerin ve gençlik projelerinin eğitim hayatlarına önemli katkı sunduğunu ifade ederek Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Saliha Erdim Esenyurtlularla buluştu

Ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programının ardından aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında Esenyurtlularla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Erdim, aile olmak ve çocuk yetiştirmek üzerine gerçekleştirdiği sohbetle vatandaşlara önemli bilgiler aktardı. Program öncesinde çocuklara yönelik masal anlatımı etkinliği düzenlenirken, Ramazan akşamı manevi atmosferiyle dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Can Aksoy, Esenyurt, Gençlik, Kültür, İftar, Yerel, Spor, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy'dan gençlere yönelik yatırım atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:13:24. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy'dan gençlere yönelik yatırım atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.