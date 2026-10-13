Esenyurt'ta narkotik operasyonu dronla görüntülendi, 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta narkotik operasyonu dronla görüntülendi, 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

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Esenyurt'ta Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine dron destekli operasyon düzenleyen polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerinin dron destekli narkotik operasyonu havadan görüntülendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip gerçekleştirilen ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısları tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu dron ile görüntülendi.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta narkotik operasyonu dronla görüntülendi, 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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