Esenyurt\'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Sarıkamış Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Sarıkamış Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, duygu dolu anlara sahne oldu. Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Esenyurt Sarıkamış Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cemil Özyiğit, ilçe protokolü ve çok sayıda Esenyurtlu vatandaş katılım sağladı.

Sarıkamış şehitlerini anmak üzere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Programın ilerleyen dakikalarında Sarıkamış şehitlerini konu alan belgesel gösterimi katılımcıları geçmişe götürürken, seslendirilen türküler duygu dolu anlar yaşattı. Program, katılımcılara helva ve buğday çorbası ikram edilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL