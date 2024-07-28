ESHOT, kadın şoför istihdamını artırmak için proje başlattı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, kadın şoför istihdamını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirmek amacıyla "Eşitliğe Sür" projesini geliştirdi. Fransız Kalkınma Ajansı'na (AFD) sunulan proje kabul gördü. İmzalanan hibe sözleşmesi kapsamında AFD, çeşitli eğitim süreçlerini içeren projeye 100 bin Euro'luk karşılıksız maddi destek verecek.

Toplu ulaşımda cinsiyet eşitliği farkındalığını güçlendirmek ve kadınların bu sektörde daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eşitliğe Sür-Kadın Şoför İstihdamı" projesi hayata geçiyor. ESHOT yönetimi, projenin hayata geçirilmesi için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile hibe sözleşmesi imzaladı.

AFD'nin kuruluşunun 20'nci yıl dönümü kapsamında İstanbul'da düzenlenen imza törenine, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Çelik, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kader Sertpoyraz ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ferit Yüzer katıldı. Sözleşme, Bozoğlu ve AFD Genel Müdürü Remy Rioux arasında imzalandı. İmza törenine, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da katıldı. Sözleşme kapsamında AFD, çeşitli eğitim süreçlerini içeren projeye 100 bin Euro'luk karşılıksız maddi destek verecek.

Bozoğlu: " Türkiye'ye örnek olacak"

ESHOT Genel Müdürü Bozoğlu, törende yaptığı konuşmada, projenin yalnızca İzmir için değil, oluşturacağı çarpan etkisiyle Türkiye için örnek olacağını vurguladı. Bozoğlu, "Biliyoruz ki bir toplumun medeniyet seviyesi, kadınlara verdiği değerle ölçülür. Şoför olarak görev alan her kadın kendine değer katacak, ülke kalkınmasına destek, toplumun aydınlanması ve yükselmesi için önemli bir örnek olacak. Proje, toplumda mevcut önyargıları yıkmayı, kadınlara cesaret vermeyi ve kariyer planlarında toplu ulaşım sektörünün de yer almasını sağlamayı amaçlayacak. Bu çerçevede, kurumumuzda otobüs şoförü olmak isteyen kadınlarda ve toplumda farkındalık oluşturacak bir kampanya düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve İZELMAN AŞ üzerinden başvuru yapan kadın şoför adaylarına; üniversiteler ve sürücü kursları işbirlikleriyle teorik, teknik, pratik ve saha eğitimlerinin verilmesi amacıyla 'Kadın Şoför Akademisi' kurulacak. Son olarak proje deneyimlerinin diğer kentlerle de paylaşılabilmesi, önerilerin alınması ve elde edilen verilerle akademik bir yayın hazırlanması için sempozyum düzenlenmesi de planlanıyor" dedi.

Sayıları 200'ü geçti

ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadın şoför sayısı, yapılan son alımlarla birlikte 203'e yükseldi. Böylece, 200 olan 2024 hedefine şimdiden ulaşıldı. Kurum, uygun kriterleri taşıyan, eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla geçen kadın şoförleri, Eşitliğe Sür projesi kapsamında istihdam etmeye devam edecek. Proje ile ilgili detaylar ve başvuru şartları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılacak. - İZMİR