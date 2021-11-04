Üye Girişi
Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi

04.11.2021 12:11

Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi Kendi ahşap tasarım atölyesini açan genç kadın işinin patronu oldu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ebru Aykul, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi

Kendi ahşap tasarım atölyesini açan genç kadın işinin patronu oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ebru Aykul, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanan genç kadın girişimci, kendi ahşap tasarım atölyesini açarak eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi.

Genç kadınlardan Tavşanlı ilçesinde yaşayan Ebru Aykul, hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle açarak hayalini gerçekleştirdi. Genç girişimci Ebru Aykul, KOSGEB destekli açmış olduğu ahşap tasarım atölyesi başarısıyla diğer kadınlara örnek oluyor. Kendi ahşap tasarım atölyesini kuran Aykul, "Bu iş benim 6 yıldan bu yana hayalimdi. KOSGEB'e başvurmuştum. Hiç kimse onaylamamıştı bu başvurumu. Yapamazsın, başaramazsın dediler. Ama benim kişiliğim itibari ile biraz inatçıyım. Başvurumu yaptım, derslerine katıldım, sınavlarına katıldım. Kurula girdim ve nitekim yaptım, başardım. Makinem geldi, çok mutluyum ve işimi geliştirmeyi istiyorum. Bu işin benden sonra kızıma da kalsın istiyorum. Annesinin işinde çalışsın, benim hayalimi o da devam ettirsin istiyorum. Ben hem çocuğum ile güzel dolu dolu vakit geçireyim hem kendi işim olsun istiyorum. Üretmek çok güzel, kendi işim olduğu için de sabah saat 8'de geliyorum ve gece yarısına kadar hiç yorulmuyorum. Güzel çizimler yaptığıma inanıyorum ve burada bırakmıyorum, sürekli işim ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Ayrıca yapmış olduğum çalışmaların çoğunluğu kişiye özel olarak tasarlıyorum" şeklinde konuştu.

Eşinin de hayallerini gerçekleştirdi

Eşinin de bir hayali olduğunu ve eşinin bu hayalini de birlikte gerçekleştirdiğini ifade eden Ebru Aykul, "Ben evliyim bir kızım var. Aslında bu iş eşimin hayali idi. Sürekli kıl testeresi ile ahşap oyuyordu, hat sanatı yapıyordu ve bunu ilerletemedi. Sonra bıraktı bu çalışmaları. Sonra bu hayali elinden ben aldım. Eşimin hayalini de gerçekleştirmiş oldum. Bu işin ucundan tuttum ve adeta benim hayalim oldu bu iş. Daha sonra araştırmalar yaptım ve genç girişimci olarak KOSGEB'e başvurdum. Yüzde 75 hibe desteği ile makinelerimi aldım. Bu işimi daha da ilerletmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi
Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi
Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi
Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi
Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi
Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi
Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi

Girişimcilik, Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den bomba hamle! Sosa ve Novak'tan sonra sıra Nwakaeme'de 13:03 Fenerbahçe'den bomba hamle! Sosa ve Novak'tan sonra sıra Nwakaeme'de Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu 12:28 Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu İnternetten tanıştığı kadının evine giden şahıs, kendine gelince karakola koştu 12:09 İnternetten tanıştığı kadının evine giden şahıs, kendine gelince karakola koştu
Nafakaya yazdığı 12:00 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:45 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi

Son Dakika Haberleri
13:04 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
Gözaltına alındığı esnada Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti         
13:05
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek         
12:41
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı         
12:07
"Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş         
11:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
11:47
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı         
11:33
Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi         
10:39
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 13:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: Eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement