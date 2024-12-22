Eski Askerden İsrail Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eski Askerden İsrail Protestosu

Josephine Guilbeau, ABD Kongresi’nde İsrail'i çocukları yakmakla suçlayarak protesto etti.

22.12.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi oturumu sırasında İsrail'i protesto eden eski asker ve istihbarat subayı Josephine Guilbeau, "İsrail, çocukları diri diri yakıyor" dedi.

ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi'nin 18 Aralık'taki oturumu sırasında İsrail protesto edildi. Eski asker ve istihbarat subayı Josephine Guilbeau, ABD ve ABD Kongresi'ni İsrail'e milyarlarca dolar fon sağlayarak Gazze'de gerçekleştirilen soykırıma ortak olmakla suçladı. Guilbeau, "ABD Kongresi, Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yapıyor. İsrail'e milyarlarca dolar göndermeye devam ediyorsunuz. Diğer yandan gazilerimiz evsiz kalıyor ve intihar ediyor. Daha fazla bütçe kesintisi yolda. 17 yıl hizmet vermiş bir gazi ve istihbarat subayı olarak, ABD değerlerini yok edişinizi ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atışınızı izliyorum. İsrail, çocukları diri diri yakıyor. İsrail çocukları diri diri yakıyor." dedi.

Salondan dışarı çıkarılırken de protestosunu sürdüren Guilbeau, "Bir yıldır İsrail'in çocukları diri diri yakışını izliyorum. Gazileri umursamıyorsunuz. ABD değerlerini umursamıyorsunuz. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepiniz utanın. Tanrı, size doğru olanı yapma konusunda ahlak ve cesaret versin. Tanrı, size kalplerinizi iade etsin. Lütfen, lütfen. Yazıklar olsun" dedi.

"Vergilerimizden elde edilen paralar soykırım yapan ülkelere gönderilirken bize ihtiyaç duyduğumuz hiçbir yardım sağlanmıyor"

Komite oturumunun yapıldığı salondan atıldıktan sonra ABD'li gazilere seslenen Guilbeau, "Şu anda şahit olduğumuz duruma karşı koymak için California'dan New York'a tüm gazilere ihtiyacımız var. Sesiniz çok güçlü. Gaziler olarak biliyoruz ki vergilerimizden elde edilen paralar soykırım yapan ülkelere gönderilirken bize ihtiyaç duyduğumuz hiçbir yardım sağlanmıyor. Gaziler olarak güçlü sesimizi kullanıp 'artık yeter' demenin şimdi tam zamanı. Ülkemizi kendi Kongre üyelerimiz tarafından yapılanlardan kurtarmamız gerekiyor. Filistin'e özgürlük" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Askerden İsrail Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
16:04 Ukrayna, Rusya’da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
15:47 Fred’den Mourinho’yu çıldırtacak hareket Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket
15:29 Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL
15:20 Palandöken’deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 23:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Askerden İsrail Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.