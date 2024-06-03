Eski Başbakan Tansu Çiller'in Eşi Özer Uçuran Çiller Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Başbakan Tansu Çiller'in Eşi Özer Uçuran Çiller Hayatını Kaybetti

Eski Başbakan Tansu Çiller\'in Eşi Özer Uçuran Çiller Hayatını Kaybetti

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çiller'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazı sonrası Erdoğan'ın tabuta omuz verdiği görüldü.

03.06.2024 14:34
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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Çiller, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

Eski başbakanlardan Tansu eşi Özer Uçuran Çiller önceki gün Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. 86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti. Çiller için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Çiller'in cenazesinin Kilyos Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazı sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde eşi Tansu Hanım Başbakanlığı ile ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerdeki uzun bir süre rahatsızlığı oldu. Bizlerde ondan ülkemiz için elde ettiği imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Buradan uğurlarken hep beraber bir Fatiha da biz gönderelim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabuta omuz verdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Başbakan Tansu Çiller'in Eşi Özer Uçuran Çiller Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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