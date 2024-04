Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'den suçlamalara yanıt

Yerel

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kendisi hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin düzenlediği basın açıklamasında, "Dün itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında 570 milyon TL nakit para vardır. Büyükşehirin 340 milyon alacağı var burada. 130 milyon TL de MASKİ'den alacağı var firmaların. Bunların hepsini de ödeseniz gene 100 milyon TL kasada para var. Bunu sıfır borçla yeni başkana bırakmaktı. Amacım buydu. Şimdi bu insanların paralarını ödemek suçsa hırsızlıksa bunları söyleyenleri ben Allah'a havale ediyorum" dedi.

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığında kendisine yönelik iddialara cevap verdi. Kendisine yönelik "Manisa Büyükşehir Belediyesinin kasasını boşalttığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Ergün, "Şimdi biliyorsunuz evveli gün mevcut Cumhuriyet Başsavcılığı'na şahsımla ilgili bir suç duyurusunda bulunuldu. İller bankasından ve vergi dairesinden gelen miktar her ayın 30'unda büyükşehirin kasasına girer. ve 15 senedir Manisa Belediye döneminde de öyleydi, son 10 yıllık dönemde de böyleydi. Biz her ayın sonunda mali hizmetler bütün büyükşehire hizmet noktasında ne yapmış faturasını kesmiş kesinleşmiş alacaklıların 15 yıldır ayın 1'iyle 5'i arasında ödemelerini yaparız. Şimdi öncelikle mali hizmetler noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ödenecek carilerinin rakamı mali hizmetlerden her ay bana çıkarılır ve verilir ve bunların kontrolünü yapmak suretiyle ödemelerini, talimatlarına geçeriz. Aynı şekilde MASKİ Genel Müdürlüğünün de mevcut bütün kaç kişi ne alacaklıysa önüme gelir. Onayı benden geçer ve ödemeleri yapılır. Burada bir büyükşehir bünyemizde bana mali hizmetleri dün itibariyle bana vermiş olduğu toplam 285 firmanın alacağının toplamı buradaki rakam 340 milyon 665 bin TL. Bu büyükşehir. Şimdi MASKİ'de de 197 firmanın şu anda cari hesap olarak MASKİ'den alacaklı olduğu rakam 130 milyon TL. Büyükşehir 340 milyon, MASKİ 130 milyon, toplamda 482 cariden alacaklı olan firma sayısı. Şimdi ben şunu soruyorum. Ne zamandan beri alacağı olanların parasını ödemek belediyenin kasasını soymak oldu. Biz belediyenin kasasını soymuşuz. veya soymaya kalkmışız. Yapılan suç duyurusu bu şekilde. Görevi suistimal gibi bazı iddialar var. Ne zamandan beri insanların alacaklarını ödemeye kalkmak, belediyenin kasasını soymak oldu. Bunu ben vatandaşların takdirine bırakıyorum" dedi.

"Belediyeyi sıfır borçla bırakmayı amaçlıyordum"

Borçların ödenmesi halinde halen belediye kasasında 100 milyon TL nakit para olacağını ve belediyeyi sıfır borçla devretmek istediğini söyleyen Ergün, "Şimdi öyle bir belediyeyi bırakıyorum ki ben şu anda. Dün itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında 570 milyon TL nakit para vardır. Büyükşehirden 340 milyon alacağı var firmaların. 130 milyon TL de MASKİ'den alacağı var firmaların. Bunların hepsini de ödeseniz gene 100 milyon TL kasada para var. Ayın 10'unda gelecek parayı söylemiyorum. Bunu sıfır borçla yeni başkana bırakmaktı. Amacım buydu. Şimdi bu insanların paralarını ödemek suçsa hırsızlıksa bunları söyleyenleri ben Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa FK tesislerinin cuma gününe kadar boşaltılması çağrısına cevap verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait tesisleri kullanan Manisa Futbol Kulübüne yönelik, "Cuma sabahı itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tesislerinden çıkmalarını istiyorum" sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ergün, "Gelinen noktada üzülerek görüyorum ki dünkü yapılan basın açıklamasında Manisa Futbol Kulübü sanki Manisa'nın takımı değil. Bir an önce cuma gününe kadar boşalttırılma, tahliye edilmesi talep edilmiş. Manisa'da yaşayan 7-8 bin ailenin çocuklara bu tesislerden hizmet alıyor. Onları yok sayamazsınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu Manisa Futbol Kulübü şu anda bir şirkettir. İşte Manisaspor'un düştüğü sonuçlara düşmesin diye aldığımız bir tedbirdir şirketleştirmek. ve bugüne kadar buraya kadar şampiyonlukları yaşatarak bu lige taşıdık. Sonuçta bu takım şu anda devam ediyor. Ha bundan sonraki süreçte şimdi cuma gününe kadar süre verilmiş. Öncelikle 2026 yılının eylül ayına kadar bir kere anlaşması var. Bu tesisleri kullanmak. Maalesef dün oradaki çalışan personelleri de çektiler. 6 kişi bildiğim kadarıyla. Bugün de güvenlikleri çekiyorlar. Sonuçta şirket kendi imkanlarıyla futbol kulübü bünyesinde yer alan sigortalı olarak gösterilen insanlar, personeliyle orada hizmetine devam edecektir. He çıkarılmak isteniyorsa öncelikle resmi tebligatlarını yaparlar. Resmi tebliğler geldikten sonra hukuksal noktada bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü de gerekli prosedürlerine uyarak gerekeni yapacaktır" dedi.

"Manisa FK'yı 1 TL almadan herkesin söz hakkı olduğu şekilde devretmeye hazırız"

Manisa FK'da 15 yıllık bir emek olduğunu hatırlatan eski Başkan Ergün, "Ancak ben şunu da ifade edeyim eğer Manisa Futbol Kulübü'nün Manisa'ya mal edilmesini istiyorlarsa tek şartımız da şu. Mevlüt başkanın da fikri. Ben de buna katılıyorum. Çünkü öyle bir yönetim olarak da düşünceleri var. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası, esnaf odası, borsası ne kadar kurum varsa herkese eşit oranda hisselerini vermek suretiyle ama belli bir kurala dayalı, yarın o ona devretme değil. Bütün herkesin söz hakkının olduğu şirketi mevcut yapısıyla hepsini 1 lira ücret almadan devretmeye hazır. Ama gönül ister buyursunlar amatör takımdan Manisaspor'u da çıkarsınlar göreyim. 15 senenin emeğini bir anda silemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün'ün ardından konuşan MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, seçim sürecinde çalışmalarını sürdürdüklerini ancak sandıktan farklı bir sonucun çıktığını belirterek kendilerine destek verenlere teşekkür etti. - MANİSA