Hayatını kaybeden eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı.
eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi 73 yaşındaki Suat Kösehaliloğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suat Kösehaliloğlu'nun cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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