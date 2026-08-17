Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti 23 ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Azize Sibel Gönül için Fevziye Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Gönül'ün naaşı, İzmit Kent Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Gönül'ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Kocaeli milletvekilleri Nail Çiler ve Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 ve 24. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak görev yapan Gönül, siyasi hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini de yürüten Gönül, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı olmuştu.