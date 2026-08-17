Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül son yolculuğuna uğurlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, İzmit'te kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti 23 ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Azize Sibel Gönül için Fevziye Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Gönül'ün naaşı, İzmit Kent Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Gönül'ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Kocaeli milletvekilleri Nail Çiler ve Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 ve 24. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak görev yapan Gönül, siyasi hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini de yürüten Gönül, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı olmuştu.

Kaynak: İHA

Azize Sibel Gönül, Milletvekili, AK Parti, Politika, Kocaeli, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

19:00
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
18:48
Ederson sonunda muradına eriyor
Ederson sonunda muradına eriyor
18:44
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:03
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:53:32. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.