 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri büyük beğeni topladı. Konserde pek çok eser müzikseverlerin beğenisine sunuldu ve solist olarak Ezgi Kapaklıkaya, Melis Şahin, Bengi Bahar Işkıncı, Nisa Duru Tarkan, Deniz Ulu ve Eren Birinci yer aldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri
15.12.2023 - 13:50,  Güncelleme: 13:50
Abone Ol

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri, büyük beğeni topladı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlemiş olduğu Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen konserde pek çok eser müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefliğini Murat Göktaş'ın üstlendiği konserin solistliğinde Ezgi Kapaklıkaya (Piyano), Melis Şahin (Flüt), Bengi Bahar Işkıncı (Viyola), Nisa Duru Tarkan (Viyolonsel), Deniz Ulu (Trombon), Eren Birinci (Marimba) yer aldı. Konserde L. Van Beethoven, G. J. Vogler, G. Tartini, C. Stamitz gibi bestecilerin eserleri dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Gençlik, Tarkan, AKM, Sanat, Etkinlik, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri - Son Dakika


13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42
Bahçeli'den Erdoğan'a yerel seçim jesti! MHP, Rize'nin Güneysu ilçesinde aday çıkarmayacak Bahçeli'den Erdoğan'a yerel seçim jesti! MHP, Rize'nin Güneysu ilçesinde aday çıkarmayacak
11:52
Balığa çıkan baba ve kızı, gölün derinliklerinde 150 yıllık gemi enkazı buldu Balığa çıkan baba ve kızı, gölün derinliklerinde 150 yıllık gemi enkazı buldu
11:51
Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor! Gram altın 1.904 liradan işlem görüyor Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor! Gram altın 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı

Son Dakika
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42 Bahçeli'den Erdoğan'a yerel seçim jesti! MHP, Rize'nin Güneysu ilçesinde aday çıkarmayacak
11:52 Balığa çıkan baba ve kızı, gölün derinliklerinde 150 yıllık gemi enkazı buldu
11:51 Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor! Gram altın 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:51:29. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement