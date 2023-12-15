Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri, büyük beğeni topladı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlemiş olduğu Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen konserde pek çok eser müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefliğini Murat Göktaş'ın üstlendiği konserin solistliğinde Ezgi Kapaklıkaya (Piyano), Melis Şahin (Flüt), Bengi Bahar Işkıncı (Viyola), Nisa Duru Tarkan (Viyolonsel), Deniz Ulu (Trombon), Eren Birinci (Marimba) yer aldı. Konserde L. Van Beethoven, G. J. Vogler, G. Tartini, C. Stamitz gibi bestecilerin eserleri dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. - ESKİŞEHİR