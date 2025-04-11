Eskişehir Barosu'ndan Filistin'e Tepki - Son Dakika
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Eskişehir Barosu'ndan Filistin'e Tepki

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İsrail'in saldırılarını insanlık suçu olarak nitelendirerek kınadı. Barış ve yaşam hakkı vurgusu yaptı.

11.04.2025 16:29
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(ESKİŞEHİR) - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Karadan, " Gazze'de aylardır süren saldırılar yalnızca bir savaşın parçası değil, açıkça bir insanlık suçu ve soykırım niteliği taşımaktadır. Bu, bir çatışmadan öte, sistematik ve topyekün bir yok etme politikasının açık göstergesidir" dedi.

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de yaşananların bir çatışma olmadığını söyleyen İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Karadan, sistematik ve topyekün bir yok etme politikasına dönüştüğünü ifade etti. Karadan, Filistin topraklarında yaşanan insan hakkı ihlallerine hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. Karadan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de aylardır süren saldırılar artık yalnızca bir savaşın parçası değil, açıkça bir insanlık suçu ve soykırım niteliği taşımaktadır. Sivillerin hedef alındığı, çocukların, kadınların, yaşlıların yaşam haklarının ellerinden alındığı; hastanelerin, okulların, sığınakların bombalandığı; temel insani ihtiyaçlara erişimin kasten engellendiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu, bir çatışmadan öte, sistematik ve topyekün bir yok etme politikasının açık göstergesidir. Uluslararası hukuka göre; 1949 Cenevre Sözleşmeleri, özellikle Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin IV. Sözleşme, işgal altındaki topraklarda sivillere yönelik bu tür eylemleri açıkça yasaklamaktadır. Ayrıca, Roma Statüsü uyarınca; sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, zorla aç bırakma, kitle öldürme ve toplu cezalandırma gibi eylemler açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilir. Tüm bu hükümlere rağmen, uluslararası toplumun büyük bir kısmı ya sessiz kalmakta ya da etkisiz açıklamalarla yetinmektedir. Bu durum, sadece mağdurları değil, insan hakları hukukunun evrensel geçerliliğini de tehdit etmektedir.

"Yaşam hakkının, barışın ve insan onurunun yanındayız"

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak, yalnızca Filistin halkına yönelik bu vahim ihlalleri değil, Dünya'nın başka coğrafyalarında yaşanan her türlü sistematik insan hakkı ihlalini de aynı kararlılıkla reddediyoruz. Mezhepsel, etnik veya siyasi gerekçelerle sivillerin hedef alındığı her olay; failleri kim olursa olsun, uluslararası hukuka göre suçtur ve insanlığın ortak vicdanına aykırıdır. Suriye'de yaşanan mezhep temelli şiddet ortamının, bugün Filistin'de uygulanan sistematik yok sayma politikalarıyla benzerlik taşıdığını üzülerek gözlemliyoruz. Farklı siyasi aktörlerin, farklı söylemlerle ama benzer yöntemlerle yürüttükleri bu insanlık dışı uygulamalar karşısında taraf değil, ilkesel bir duruş sergiliyoruz: Biz, her koşulda yaşam hakkının, barışın ve insan onurunun yanındayız.

İnsan hakları mücadelesi seçici bir alan değildir. Kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, her türlü baskı, işgal, şiddet ve soykırıma karşı çıkmak biz avukatların hem mesleki hem de insani sorumluluğudur. Bu açıklamamız yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda bir sorumluluk beyanıdır. Hukukun sesi susturulmak istendiğinde, biz susmayacağız. Adaletin terazisi bozulduğunda, biz onu hatırlatacağız. Çünkü biliyoruz ki; sustuğumuz her zulüm, yarın daha büyük acılara zemin hazırlar. Eskişehir Barosu olarak, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında süregelen bu insan hakları ihlallerinin bir an önce sona ermesi gerektiğini güçlü bir şekilde vurguluyor; barışın, yaşam hakkının ve insan onurunun egemen olduğu bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Barosu'ndan Filistin'e Tepki - Son Dakika

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