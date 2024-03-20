Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Sağladı

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Kentteki amatör spor kulüplerine 2013 yılından bugüne nakdi destek sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), bu yıl 28 farklı branşa daha destek verdi. Düzenlenen iki ayrı törenle toplam 176 amatör spor kulübüne 4 milyon 745 bin TL nakdi destek sağlandı.

Açtığı spor okulları ile birbirinden farklı branşlarda yüzlerce başarılı sporcu yetiştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir'de faaliyet gösteren 176 amatör spor kulübüne düzenlenen iki ayrı buluşmaya sahne olan törenle nakdi destek sağlandı.

Nakdi destek kapsamında ilk olarak EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları, idareciler ve sporcular Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Destek hakkında konuşan Başkan Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Amatör sporun gelişmesini çok önemsiyorum. Profesyonel kulüplere değil sizlerin yönettiği kulüplere destek olmakla yükümlüyüz. Bütçe imkanları el verdiği ölçüde yıllardır olduğu gibi bu yılda desteğimizi sürdürüyoruz. Bu şehri sporla özdeşleştiren de sizlersiniz. Teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

EASKF Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam da Büyükerşen'e destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi her zaman amatör spor kulüplerinin yanında oldu. Son 10 yılda spor dairesi kurulduktan sonra özellikle futbolda forması, şortu, aracı olmayan spor dairesine gitti. Nakdi yardımlar yapıldı. 10 yıldır yapılan yardımla boşa gitmedi. Son 10 yılda 50-55 olan futbol kulübü sayısı 87 oldu. 2 bin 500 olan sporcu sayısı 4 bin 800'e çıktı. Biz sadece futbol oynatmıyoruz. Ülkenin geleceğine de katkı sunuyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyoruz. O yüzden bu destekler çok önemli. Amatör spor kulüpleri adına başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından EASKF Başkanı Sadri Atam, Başkan Büyükerşen'e çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti. Meclis Toplantı Salonu'ndaki ikinci törende ise Eskişehir'deki futbolun dışında basketbol, voleybol, hentbol, tenis, tekvando gibi toplam 28 farklı branşta faaliyet gösteren kulüplerle bir araya gelindi.

Burada söz alan Büyükerşen, "Amatör spor kulüplerimiz Eskişehir'deki sporun altyapısıdır. Bizler de belediye kanunları ve bütçe içerisinde sporcularımızın ve spora gönül veren hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sarar Spor Kulübü Başkanı Alaattin Çoban da Büyükerşen'e teşekkür ederek, "Tüm branşlarına verilen bu destek çok anlamlı. Şahsım adına da çok teşekkür ediyorum" dedi.