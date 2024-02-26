Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı Zirvedeki Yerini Korudu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 18'e çıkardı. Ekip, bu galibiyetle en yakın rakibine 5 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. 3. Lig 13. Grup'ta yarışan, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Eskişehir takımı, geçen hafta sahasında Karşıkaya Koleji'ni 4-3 mağlup etmesinin ardından bu hafta da derbiye çıktı.

Osmangazi Semt Sahası'nda Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Kulübü ile karşılaşan Büyükşehir, karşılaşmadaki üstün futbolunu skora da yansıtarak sahadan 4-0 galip ayrıldı. Farklı galibiyetle birlikte ligin 6'ncı haftasında 18 puana ulaşan ekip, zirvedeki yerini de korudu.

Sekiz takımın yer aldığı 13. Grup'ta gelecek hafta lig ikincisi Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Spor Kulübü'nü sahasında ağırlayacak olan Büyükşehir, 2 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Osmangazi Semt Sahası'nda oynanacak karşılaşmayı kazanarak en yakın takipçisi ile puan farkını artırmayı hedefliyor.