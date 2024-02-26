Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerini ilçelere taşıyor

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Eskişehir'de kültür-sanat faaliyetlerinden mahrum hiçbir vatandaş kalmaması için "Sanat Herkes İçin" sloganı ile çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), ilçelerde tiyatro oyunları ve konserler düzenlemeye devam ediyor.

EBB Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası, şubat ayı etkinliklerini, Eskişehir'in ilçelerinde ve merkeze uzak mahallelerinde yaşayan ve kültür-sanat faaliyetlerinden yeterli ölçüde faydalanamayan vatandaşlara ulaştırdı.

Şehir Tiyatrosu ve Senfoni Orkestrası, Eskişehir'in farklı kesimleri ve gelir gruplarından vatandaşları, 5 yıldır düzenli olarak sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında; "Macbeth", "Düdüklüde Kıymalı Bamya", "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlı oyunlarda ve "Yunus Emre Özel Konseri" ile "Film Müzikleri" konserlerinde ücretsiz olarak misafir etti.

Çalışma, EBB Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'nün iş birliği ile şubat ayı boyunca devam etti. Etkinliğe Mihalgazi, Çifteler, Alpu, Sarıcakaya ve İnönü ilçeleri ile 71 Evler, Emek, Sütlüce, Yeşiltepe, Yaşamkent, Mamure, Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş, Ihlamurkent, Bahçelievler, İhsaniye, Hacı Ali Bey, Şeker, Fatih ve Güllük Mahallelerinden vatandaşlar katıldı.

EBB Gençlik Merkezi bünyesindeki öğrenciler, ESMEK kursiyerleri ve huzurevi sakinlerinin de misafir edildiği etkinliklere; TMMOB, Eskişehir Barosu ve üniversitelere bağlı kadın derneklerinin yanı sıra Mültecilere Destek Derneği (MUDEM) ve Eskişehir Sanat Derneği üyeleri de katılım gösterdi.