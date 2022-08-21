Orhan Sarıbal Eskişehir Büyükşehir'in Tesislerini Gezdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ev sahipliğinde CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal hizmetler konularında görevli daire başkanlarının katılımıyla 7'ncisi düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Tarım" çalıştayına katılan Orhan Sarıbal, EBB tesislerinde bir dizi inceleme gezisi yaptı.

CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı, Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in belediyecilikte şehri örnek bir okula dönüştürdüğünü belirterek, "Yılmaz Hoca Eskişehir'i bir dünya markası yaptı" dedi. Başkan Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapım atölyeleri, sanat atölyeleri, park ve bahçeler tesisleri, seralar ve yerel tohum merkezini inceleyen Sarıbal, çalışmaları çok beğendiğini belirtti.

Sarıbal, şunları söyledi:

"HOCAMIZ BÜYÜKERŞEN ESKİŞEHİR'İ BİR DÜNYA MARKASI YAPTI"

"Yılmaz Hoca Eskişehir'de çok güzel işler yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı projeler ve çalışmalar Türkiye'ye örnek olmuştur. Eskişehir kendi yağı ile kavrulmuş, kendi imkanlarıyla bunu başarmıştır. Aslında Eskişehir bu konuda bir okuldur. Tarım çalışmalarında, park bahçeler ve seralar konusunda da tüm ülkeye örnektir. Tüm belediyeler buradan gelip örnekler alması gerekiyor. Kendi imkanları ile bunu yapabilen belediyemizi ve Yılmaz Büyükerşen Hocamızı yürekten kutluyorum. Eskişehir'i bir dünya markası yapan değerli Hocamız Büyükerşen ve mesai arkadaşlarına, hem Eskişehir'de yaptığı örnek çalışmaları ve ülke tarımına katkılardan dolayı, hem de bizleri büyük bir konukseverlikle ağırladıkları için çok teşekkür ederim."