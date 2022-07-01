Eskişehir Büyükşehir'den Gençler İçin Yeni Buluşma Noktası - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'den Gençler İçin Yeni Buluşma Noktası

01.07.2022 13:16
Eskişehir Büyükşehir'den Gençler İçin Yeni Buluşma Noktası

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yeni buluşma noktası Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Merkezde gençler çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar ve çorba dağıtımı gibi çok sayıda hizmetten ücretsiz faydalanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yeni buluşma noktası Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Merkezde gençler çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar ve çorba dağıtımı gibi çok sayıda hizmetten ücretsiz faydalanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesindeki öğrencilerden ve gençlerden gelen yoğun talepler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yeni gençlik merkezini faaliyete geçirdi.

Bu kapsamda ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında hayata geçirilen Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi, 15-35 yaş arası gençlere hizmet verecek.

Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkilileri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ESMEK bünyesinde kurulan merkez hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Merkezimiz gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti vermekte, çamaşır deterjanları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Burada özellikle gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak ve gönüllülük kavramını benimseyen genç sayısını arttırmaya yönelik atölyeler ve eğitimler planlıyoruz. Kişisel Gelişim Seminerleri, Gönüllülük, Beden Dili, Reklam ve Pazarlama, Kariyer Yönetimi gibi gençler tarafından talep edilen konularda atölyeler düzenleyeceğiz. Üniversitenin eğitim dönemlerinde sabahları gençlere ücretsiz çorba dağıtımı yapacağız. Merkezimizde gençler için ders çalışma ortamı, wifi, bilgisayar ve kütüphane mevcuttur. Ayrıca öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının toplantıları için yer tahsisi de sağlayacağız."

Yetkililer, gençlerin Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'ne, Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numara KYK yurtları karşısından ulaşabileceğini ayrıca "@ebbgenclik" sosyal medya hesaplarından da etkinlikleri takip edebileceklerini belirtti.

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Kaynak: ANKA

Osmangazi, Eskişehir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir'den Gençler İçin Yeni Buluşma Noktası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir'den Gençler İçin Yeni Buluşma Noktası - Son Dakika
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