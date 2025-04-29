Eskişehir'de 1 Mayıs İçin Trafik Düzenlemesi

Eskişehir Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebi ile trafiğe kapatılacak alan ve yollarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Atatürk Bulvarı-Vali Ali Fuat Güven Bulvarı kesişiminden başlayıp Kemal Zeytinoğlu Caddesi Odunpazarı Meydanında sonlanacak olan yürüyüş ve akabinde düzenlenecek olan Açık Hava Toplantısı ile ilgili olarak; 1 Mayıs 2025 Perşembe günü 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı - Vali Ali Fuat Güven Bulvarı kesişiminden Kemal Zeytinoğlu Caddesi Odunpazarı Meydanı arası çift yönlü araç trafiğine kapatılacak olup araç trafiğine kapatılan bu alanlara açılan cadde ve sokaklardan araç çıkışlarına müsaade edilmeyecektir 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat: 20.00'den itibaren Atatürk Bulvarı - Vali Ali Fuat Güven Bulvarı kesişiminden Kemal Zeytinoğlu Caddesi Odunpazarı Meydanı arası çift yönlü olarak, Kemal Zeytinoğlu Caddesi ile Kurşunlu Cami Sokak üzerinde araç parkına izin verilmeyecektir. Araç sürücülerinin araçlarını yukarıda belirtilen güzergah üzerlerine park etmemeleri, araçlarını uygun park alanlarına park etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları, yürüyüş ve açık hava toplantısı süresince trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri, tüm uyarılara rağmen park edilen ve kaldırılmayan araçların güvenlik nedeniyle çektirilerek muhafaza altına alınacağı göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına konunun hassasiyetle takibi rica olunur" denildi. - ESKİŞEHİR