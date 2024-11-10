Eskişehir\'de 10 Kasım Atatürk\'ü anma töreni

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat etmesinin 86. yıldönümü sebebiyle Eskişehir Valiliği'nde resmi tören gerçekleşti.

Vilayet Meydanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anma merasimi Atatürk Anıtı'na yapılan çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuna duruldu. Akabinde askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle bayraklar yarıya indirildi. Duygu dolu anların yaşandığı tören Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun bir kesitinin yayınlanmasının ardından sona erdi.

Gerçekleştirilen törene; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayral, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR