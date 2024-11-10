Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat etmesinin 86'ncı yıldönümü sebebiyle esnaf, dükkanlarını bayraklarla donattı.
Odunpazarı Arifiye Mahallesi'nde hizmet veren çok sayıda esnaf, ay yıldızlı bayraklarla ve Atatürk fotoğrafları ile dükkanlarını süsledi. Sokakların bayrak denizine dönüşmesi ile ortaya anlamlı fotoğraf kareleri çıktı. Bu kareler Türk milleti için oldukça önemli bir gün olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde gurur kaynağı oldu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de 10 Kasım Coşkusu - Son Dakika
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