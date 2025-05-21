Eskişehir\'de 5 Bin Yıllık Ekmek İlk Kez Sergilendi

Eskişehir Küllüoba'daki arkeolojik kazılar sırasında bulunan 5 bin yıllık ekmek, "Zamanın Mayası" sergisinde ETİ Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere sunuldu. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından aynı malzemelerle üretilen "Küllüoba Ekmeği" ise Üretici Marketlerde vatandaşlarla buluşacak.

18 Mayıs Müzeler Haftası Günü kapsamında yapılan etkinlik çerçevesinde, 2024 yılında Eskişehir Küllüoba kazısında bulunan 5 bin yıllık ekmek, ETİ Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergilendi. Ekmeğin Erken Tunç Çağı'nda M.Ö. 3200-1950'lere ait olduğu, Gernik buğdayıyla üretildiği ve pişirilip yakılmış halde bulunduğu biliniyor. Eskişehir'in tarihi mirası açısından büyük önem taşıyan eser; aynı zamanda 'Türkiye'deki müzelerde sergilenen ilk ekmek' olma özelliğini de taşıyor. "Zamanın Mayası" sergisi, 22 Haziran'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Vali Aksoy: "Amacımız kültürel değerlerin toplumla paylaşılmasıdır"

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Eskişehir'de 5 arkeolojik alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız kültürel değerlerin toplumla paylaşılması ve ve kültür turizminden ekonomik anlamda kazanç sağlayacak bir noktaya taşınmamızdır. Bu anlamda özellikle tematik müzelerimiz, kültürel miraslarımızın korunması açısından çok önemli ve değerli bir yere sahip. Amacımız kültür turizminde daha ileri noktalara gelebilmek ve hedefimiz de Eskişehir'i bu anlamda geliştirebilmek" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bulunan ekmek örneğinin Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasının önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Ünlüce, "Şehrimizde yürütülen beş kazı var. Bunlardan bugün iki tanesinin; yazılı kaya Milas Antik Kent ve Küllüoba Antik Kent'inin sunumu ve tanıtımları olacak. Küllüoba kazısında 1996 yılında başlayan kazıda arada kesintilere uğrasa da Prof. Dr. Murat Türkteki ve Yazılıkaya kazımızda Doç. Dr. Yusuf Polat'ın başkanlığında devam ediyor ve ve heyecan veriyor. Özellikle 2024 yılında Küllüoba'da bulunan ve bildiğim kadarıyla pişirilmiş ve işlenmiş şekilde bulunan ilk ekmek örneği, ilk formunu koruyan ekmek örneği olması nedeniyle Eskişehirimizde bu ekmeğin bulunması oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum. ve buradan çıkan o önemli miraslar müzelerimizde hak ettiği şekilde korunuyor. Biz ekmeği yerde görünce alır öper korunaklı bir noktaya koyarız. Hayat mücadelemizden bahsederken ekmek kavgası deriz. Bu ekmeği 5000 yıldır saklayan bu topraklar bize geçen sene hediye etti" dedi.

Bulunan 5 bin yıllık eserden ilham alınarak Gernik buğdayından üretilen ekmeğin üretici marketlerde satışa sunulacağını duyuran Başkan Ünlüce, şu şekilde konuştu:

"Bir çok şirketimiz var ama nedense sponsor olarak içimden halk ekmek geçti. Aslında halk ekmeğin alakası yok. Ama bir sebebi varmış, bir sebebi olduğunu 2024 yılında ekmek bulunca öğrendik. Biraz önce Murat hocamın bahsettiği laboratuvar verilerine göre, ne kadar Gernik buğdayı kullanılmış, ne kadar mercimek kullanılmış, ne kadar maya kullanılmış bu oranlarda halk ekmekte bu ekmeği ürettik. ve 'Küllüoba' adıyla yarın, Üretici Marketlerimizde satışa sunulacak. Ne yazık ki fiyatı biraz halk ekmekten pahalı oldu; çünkü bahsettiği gibi buğdayı bulmak çok zor. Maliyet fiyatına, 50 TL'den satışa sunulacak."

Etkinlik sonrası protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından Küllüoba Ekmeği'nin tadımı gerçekleştirildi. ETİ Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen "Zamanın Mayası" sergisine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı. - ESKİŞEHİR