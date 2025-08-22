Eskişehir\'de Afet ve Yangın Eğitimi

Eskişehir İl Müftülüğü personeline yönelik düzenlenen uygulamalı afet ve yangın farkındalık eğitimi gerçeğini aratmadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince İl Müftülüğü personeline yönelik bir program düzenlendi. Müftülük personeline, AFAD görevlileri tarafından afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimin sonunda yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat çerçevesinde yakılan ateş başarıyla söndürüldü. - ESKİŞEHİR