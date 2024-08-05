Eskişehir'de altın-gümüş madeni projesi tepki çekiyor - Son Dakika
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Eskişehir'de altın-gümüş madeni projesi tepki çekiyor

Eskişehir\'de altın-gümüş madeni projesi tepki çekiyor

Eskişehir'in Alpagut ve Atalan Mahallelerine yapılmak istenen altın-gümüş madeni projesi hakkında Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru tarafından yapılan açıklamada, projenin çevre ve bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtilerek, facianın yaşandığı İliç'teki olayın hala taze olduğu vurgulandı.

05.08.2024 16:39
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in Alpagut ve Atalan Mahallelerine yapılmak istenen altın- gümüş madeni hakkında açıklama yapan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, "İliç'teki facianın acısı henüz dinmemişken böyle bir projeyi gündeme getirmek, felakete zemin hazırlamaktır" dedi.

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Eskişehir'in Alpagut ve Atalan Mahallelerine yapılmak istenen altın-gümüş madeni hakkında açıklama yaptı. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Anıt Ağaç'ın önünde konuşan Kumru, "Eskişehirimizin en özel ve verimli topraklarının bulunduğu bu bölgede yapılacak siyanürlü altın madenciliği, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletecek; geleceğimizi tehdit edecektir" ifadelerini kullandı. Kumru,şunları söyledi:

"Bu topraklar, sadece zengin doğal kaynakları ile değil, aynı zamanda verimli tarım arazileri ve tarım kültürü ile de ön plandadır. Bu nedenle, madencilik faaliyetleri, hem çevre hem de bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Aynı zamanda planlanan Patlamalı Açık Ocak işletmeciliğinin olduğu bölgeden diri fay hattı geçtiği bilinmektedir. İliç'teki facianın acısı henüz dinmemişken böyle bir projeyi gündeme getirmek, felakete zemin hazırlamaktır.

Geçmişte Kaymaz ve Alpu bölgelerinde, benzer çevre tehditlerine karşı verdiğimiz mücadele, bu konudaki kararlılığımızı ve çevreye olan duyarlılığımızı göstermektedir. Kaymaz'da, doğal yaşamı koruma ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılma adına gösterdiğimiz çaba, bu yeni süreçte de bizlere ilham vermektedir. Alpu'da ise, halkın sağlığı ve çevrenin korunması adına yürüttüğümüz etkin mücadele, bu tür tehditlere karşı birlik olmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yetkililer Alpu'da, Kaymaz'da yapamadığını belirli aralıklarla farklı bölgelerde yapmaya çalışmaktadır.

"Bu toprakların yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz"

Alpagut ve Atalan bölgemiz, sadece bölge halkının gıda ihtiyacını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda şehrimizin ve ülke tarımının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkemizin en kaliteli zeytinlerinin yetiştiği, domates ve yeşil sebze yetiştiriciliğinde üst seviyede olan, Eskişehir'imizin en özel ve verimli topraklarının bulunduğu bu bölgede yapılacak siyanürlü altın madenciliği, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletecek; geleceğimizi tehdit edecektir. Sakarya Nehri gibi geçtiği her bölgeye zenginlik katan bir nehrin yataklarını zehirleyecek ve yer altı sularını kirletecektir. Üstelik bu kirlilik sadece Mihalgazi ve Atalan bölgesiyle kalmayacak, çevredeki tüm verimli alanları etkileyecektir. Bu nedenle, bu toprakların yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

"Halkımızın sağlığını ve doğal varlıklarımızı koruma konusunda kararlıyız"

Türkiye'nin madenlerle değil, merkezi hükümetin eğitimde, sağlıkta, milli savunmada,  ekonomide, hayvan haklarında bilime uygun, akılcı planlamalar ve politikalarıyla çok daha yaşanılabilir bir ülke olacağını düşünüyoruz. Odunpazarı Kent Konseyi olarak, halkımızın sağlığını ve doğal varlıklarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Tüm çevre dostu ve duyarlı vatandaşlarımızı, bu mücadelede bize destek olmaya çağırıyoruz. Birlikte, sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için sesimizi yükselteceğiz. Unutmayalım ki, doğa bizim en değerli hazinemizdir. Onu korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de altın-gümüş madeni projesi tepki çekiyor - Son Dakika

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