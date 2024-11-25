Eskişehir'de Araçların Silecekleri Kırıldı

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Kimliği belirsiz şahıs 10 aracın sileceklerini kırdı, vatandaşlar başlarına gelen talipsiz olayı gazeteciden öğrendi

Sebepsiz yere silecekleri kırılan araç sahipleri yaşadıkları duruma isyan etti

Mehmet Horus: "Yaşanandan benim haberim yok, siz nereden duydunuz onu da bilmiyorum"

Mustafa Şafak: "Gece gelip 10 aracın sileceklerini baştan başa kırmışlar, zarar vermişler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından gece saatlerinde sebepsiz yere 10 aracın sileceklerinin kırıldığından habersiz olan mahalle halkı, başlarına gelen talihsiz olayı İHA muhabirlerinden öğrendi. Evlerinden çıkıp araçlarındaki maddi hasarı gören vatandaşlar yaşadıkları duruma isyan etti.

Olay, dün gece saat 01.51 sularında Ömerağa Mahallesi Yardım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen şahıs ortada hiçbir sebep yokken aynı sokaktaki 10 aracın cam sileceklerini tek tek kırdı. Durumdan habersiz bir şekilde evde uyuyan araç sahipleri başlarına gelen talihsiz olayı konuyla ilgili haber çalışması yapmak üzere kendilerine ulaşan İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden öğrendi. Evlerinden çıkıp oluşan maddi hasarı inceleyen araç sahipleri başlarına gelen ilginç duruma anlam veremedi. Bölge sakinleri, daha öncesinde benzer bir durum yaşamadıklarını, ancak aynı şahsın araçlarına tekrar maddi zarar vermesinden endişelenerek durumu polise bildirmediklerini belirtti. O şahsın araçların cam sileceklerini kırdığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yaşanandan benim haberim yok, siz nereden duydunuz onu da bilmiyorum"

Başına gelen talihsiz olayı aracının camına yapıştırdığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşan İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden öğrenen Mehmet Horus, "Valla haberim yok. Az önce uyuyordum, siz aradınız. Geldim, şok oldum. Siz aramasanız benim bilgim yoktu yani. Bu arada size de teşekkür ederim. Siz nereden duydunuz, onu da bilmiyorum. Yani bir insan bunu niye, niçin yapar anlamadım. Ne zevk alır? İlk defa başımıza geliyor. Maddi hasarımız var, sileceğin biri gitmiş. Buna şükür diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Artık Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Psikolojisi değişik bir durumda herhalde" dedi.

"Gece gelip 10 aracın sileceklerini baştan başa kırmışlar, zarar vermişler"

Aracının silecekleri kökünden kırılan Mustafa Şafak ise, "Gece gelip 10 aracın sileceklerini baştan başa kırmışlar, zarar vermişler, benimkini de kırmışlar. Kim olduğunu bilemiyoruz. Düşmanımız ya da kavga ettiğimiz bir kimse yok, keyfi kırmışlar. Benim sileceğimi kökten koparmışlar, bazılarının sadece ucunu kırıp geçmişler. Bu hem günah hem de çok ayıp. Böyle şeyler uygun değil" şeklinde konuştu.