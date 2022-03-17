Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı

17.03.2022 10:10
Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığından Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığından Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı.

DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Gedil'in yanı sıra Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri ve Eskişehir Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir'de avcılık konusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda av koruma ve kontrol çalışmalarına katılan tüm teknik ve idari personellere yönetmelikler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Sait, Karahisar, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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