Eskişehir\'de Ayakçı Emlakçılar Artıyor

Eskişehir'de emlakçılık yapan esnaf, son dönemlerde kayıtsız iş yapan ayakçı emlakçıların arttığını belirterek yetkililere çağrı yaparken, vatandaşları 'Taşınmaz ticareti yetki belgesi' bulunmayan kişilerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.

Eskişehirli emlakçı esnafı son dönemlerde artan ayakçı emlakçılardan şikayetçi. Gerekli belgelere sahip olmadığı ve vergi kaçırdığı öne sürülen ayakçı emlakçıların haksız kazanç elde ettiğini dile getiren emlakçılar, günümüzde normal şartlarda usule uygun bir şekilde emlakçı olmanın eskisine göre zor bir süreç olduğunu aktardı. İsteyen her kişinin belli bir eğitim almadan emlak ofisi açamayacağına dikkat çeken esnaf yaşanan haksızlık sebebiyle konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulunurken, 'Taşınmaz ticareti yetki belgesi'ne sahip kayıtlı emlakçıya danışmadan ayakçı emlakçıya giden vatandaşların bazı risk faktörlerini göze alması gerektiği hakkında uyarıda bulundu.

"Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışmamak gerekiyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır emlakçılık yapan Özgül Parlak, kayıtlı emlakçı kadar, kayıtlı olmayan ayakçı emlakçı bulunduğunu söyledi. Kendilerinin yıllardır bu durumla mücadele ettiklerini ifade eden Parlak, "Oda başkanımız Gazi bey bu konuyla ilgili çok mücadele ediyor. Taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışmamak gerekiyor. Biz bunların hepsine ayakçı emlakçı diyoruz. Ofisleri, vergileri, belgeleri, hiçbir şeyleri yok. Bu insanlar el altından çok fazla para kazanıyorlar. Biz ise ofis açıyoruz, yetki belgemiz var, eğitim alıyoruz, sınava giriyoruz ve o belgeyi hak ediyoruz. Staj görmemiz gerekiyor. Artık bu işler de bayağı bir zorlaştırıldı. İsteyen her kişi belli bir eğitim almadan emlak ofisi açamıyor" dedi.

"Vatandaşlar bir emlak ofisine gittikleri zaman yetki belgesine baksınlar"

Yeni kanuna göre taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanların ilan sitelerine ilan veremeyeceğini ve bu kanunu desteklediklerini aktaran Parlak, çalışmaların daha da kapsamlandırılması gerektiğini belirterek, "Mal sahibi kendi TC kimlik numarasını ve tapu bilgilerini girmek, o taşınmazın kendine ait olduğunu belirtmek zorunda. Böyle bir kanunun çıkması çok iyi oldu. Artık bu ayakçı emlakçı dediklerimiz internet sitelerinden ilan veremeyecek. Çünkü yetki belgeleri yok. Vatandaşlara da şunu söylüyorum, bir emlak ofisine gittikleri zaman yetki belgesine baksınlar. O emlak ofisinin yetki belgesi var mı yok mu, mutlaka kontrol etsinler. Yetki belgesi varsa, güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilirler" şeklinde konuştu.

"Algıları yok, vergileri yok, dükkan giderleri yok"

Eskişehir'de emlakçılık yapan Muhammer İp ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlimizde kayıtlı emlakçı kadar ayakçı emlakçılar da bulunabiliyor maalesef. Bunları önlemenin de çok zor olduğunu zannediyorum. Bizler mail veriyoruz, onlar da bu mailden yararlanıyorlar. Arkadaşlar ayakçı emlakçı olarak çalışıyorlar. Algıları yok, vergileri yok, dükkan giderleri yok. Hayat öyle devam ediyor. Bizim ekmeğimizi bölüşüyorlar, kazanacağımız paraya ortak oluyorlar. Geldikleri zaman ona göre bedellerini alıyorlar. O da bizim ekmeğimiz bölünen bir parça oluyor. Eli boş olan, emekli arkadaşlarımız dışarıda ne iş yapabilirse algısız, vergisiz 3-5 yan ceplerine katkı sağlıyor. Onun kabahatinin yarısı da bizde. Gelen arkadaşlara mail veriyoruz, 'tamam hallederiz' diyoruz. Onlar da buna güvenerek iş getiriyorlar. Biz onlara ödül vermezsek, onlardan bir arz talep etmesek bu işi yapmayacaklardır. Yasal olarak yasak olan bir şey yapılıyor. Haksız kazanç elde ediyorlar. Eskişehir'de bir sürü emlakçı var. Emlakçıya danışmadan ayakta gezen çantacı bir arkadaşa giden vatandaşların bazı riskleri göze alması gerekiyor. Benim vatandaşlara tavsiyem, kayıtlı olan emlakçı arkadaşlardan alışveriş yapsınlar." - ESKİŞEHİR