 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Ayakçı Emlakçılar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Ayakçı Emlakçılar Artıyor

Eskişehir'de emlakçılık yapan esnaf, kayıtsız iş yapan ayakçı emlakçıların arttığını belirterek yetkililere çağrı yaparken, vatandaşları 'Taşınmaz ticareti yetki belgesi' bulunmayan kişilerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.

Eskişehir\'de Ayakçı Emlakçılar Artıyor
25.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:21
Abone Ol

Eskişehir'de emlakçılık yapan esnaf, son dönemlerde kayıtsız iş yapan ayakçı emlakçıların arttığını belirterek yetkililere çağrı yaparken, vatandaşları 'Taşınmaz ticareti yetki belgesi' bulunmayan kişilerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.

Eskişehirli emlakçı esnafı son dönemlerde artan ayakçı emlakçılardan şikayetçi. Gerekli belgelere sahip olmadığı ve vergi kaçırdığı öne sürülen ayakçı emlakçıların haksız kazanç elde ettiğini dile getiren emlakçılar, günümüzde normal şartlarda usule uygun bir şekilde emlakçı olmanın eskisine göre zor bir süreç olduğunu aktardı. İsteyen her kişinin belli bir eğitim almadan emlak ofisi açamayacağına dikkat çeken esnaf yaşanan haksızlık sebebiyle konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulunurken, 'Taşınmaz ticareti yetki belgesi'ne sahip kayıtlı emlakçıya danışmadan ayakçı emlakçıya giden vatandaşların bazı risk faktörlerini göze alması gerektiği hakkında uyarıda bulundu.

"Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışmamak gerekiyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır emlakçılık yapan Özgül Parlak, kayıtlı emlakçı kadar, kayıtlı olmayan ayakçı emlakçı bulunduğunu söyledi. Kendilerinin yıllardır bu durumla mücadele ettiklerini ifade eden Parlak, "Oda başkanımız Gazi bey bu konuyla ilgili çok mücadele ediyor. Taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışmamak gerekiyor. Biz bunların hepsine ayakçı emlakçı diyoruz. Ofisleri, vergileri, belgeleri, hiçbir şeyleri yok. Bu insanlar el altından çok fazla para kazanıyorlar. Biz ise ofis açıyoruz, yetki belgemiz var, eğitim alıyoruz, sınava giriyoruz ve o belgeyi hak ediyoruz. Staj görmemiz gerekiyor. Artık bu işler de bayağı bir zorlaştırıldı. İsteyen her kişi belli bir eğitim almadan emlak ofisi açamıyor" dedi.

"Vatandaşlar bir emlak ofisine gittikleri zaman yetki belgesine baksınlar"

Yeni kanuna göre taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanların ilan sitelerine ilan veremeyeceğini ve bu kanunu desteklediklerini aktaran Parlak, çalışmaların daha da kapsamlandırılması gerektiğini belirterek, "Mal sahibi kendi TC kimlik numarasını ve tapu bilgilerini girmek, o taşınmazın kendine ait olduğunu belirtmek zorunda. Böyle bir kanunun çıkması çok iyi oldu. Artık bu ayakçı emlakçı dediklerimiz internet sitelerinden ilan veremeyecek. Çünkü yetki belgeleri yok. Vatandaşlara da şunu söylüyorum, bir emlak ofisine gittikleri zaman yetki belgesine baksınlar. O emlak ofisinin yetki belgesi var mı yok mu, mutlaka kontrol etsinler. Yetki belgesi varsa, güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilirler" şeklinde konuştu.

"Algıları yok, vergileri yok, dükkan giderleri yok"

Eskişehir'de emlakçılık yapan Muhammer İp ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlimizde kayıtlı emlakçı kadar ayakçı emlakçılar da bulunabiliyor maalesef. Bunları önlemenin de çok zor olduğunu zannediyorum. Bizler mail veriyoruz, onlar da bu mailden yararlanıyorlar. Arkadaşlar ayakçı emlakçı olarak çalışıyorlar. Algıları yok, vergileri yok, dükkan giderleri yok. Hayat öyle devam ediyor. Bizim ekmeğimizi bölüşüyorlar, kazanacağımız paraya ortak oluyorlar. Geldikleri zaman ona göre bedellerini alıyorlar. O da bizim ekmeğimiz bölünen bir parça oluyor. Eli boş olan, emekli arkadaşlarımız dışarıda ne iş yapabilirse algısız, vergisiz 3-5 yan ceplerine katkı sağlıyor. Onun kabahatinin yarısı da bizde. Gelen arkadaşlara mail veriyoruz, 'tamam hallederiz' diyoruz. Onlar da buna güvenerek iş getiriyorlar. Biz onlara ödül vermezsek, onlardan bir arz talep etmesek bu işi yapmayacaklardır. Yasal olarak yasak olan bir şey yapılıyor. Haksız kazanç elde ediyorlar. Eskişehir'de bir sürü emlakçı var. Emlakçıya danışmadan ayakta gezen çantacı bir arkadaşa giden vatandaşların bazı riskleri göze alması gerekiyor. Benim vatandaşlara tavsiyem, kayıtlı olan emlakçı arkadaşlardan alışveriş yapsınlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ayakçı Emlakçılar Artıyor - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49
Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49 Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti
09:49 Kamuya 1.360 personel alınacak
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ayakçı Emlakçılar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement