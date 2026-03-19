Eskişehir'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

ESKİŞEHİR Valiliği tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Devlet Su İşleri Sosyal Tesisi Sakarya Salonunda düzenlenen törene kent prrotokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve kamu ile kurum yöneticileri katıldı. Eskişehirlilerin Ramazan Bayramını kutlayan Vali Yılmaz, "Allah'a hamdolsun bugün Ramazan Bayramı'nın arife gününde bayramlaşmak için bir aradayız. Allah'ın bizi birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, sağlık içinde inşallah nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Bayramlarımızda kırgınlıkların giderildiği, büyüklerimizin hatırlandığı, küçüklerimizin sevindirildiği ve bu güzel müstesna günlerde hamdolsun kardeşlik, birlik, beraberlik ruhunun en yüksekleri çıktığı günleri yaşıyoruz" dedi.

Yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, "Bayramımızı sağlık içinde, huzur içinde geçirebilmemiz için yola çıkacak hemşehrilerimize mutlaka trafik kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Emniyet kemerinin takılmasının çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bütün bayramlarımızda bu hususta çalışmalarımızı yapıyoruz, yine yapacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,