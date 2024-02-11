Eskişehir\'de çocuk oyunları büyük ilgi gördü

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Alpu ilçesinde sahnelenen "Tiki ile Miço" adlı çocuk oyunu ile Mihalıççık ilçesinde sahnelenen "Sahnekar Doğaçlama İnteraktif Tiyatro Gösterisi", ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Kırsal ilçelerde kültür-sanat çalışmalarına devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile Sahnekar Tiyatro Ekibi iş birliğiyle ilk olarak Alpu Belediyesi Kültür Evi ve Konferans Salonu'nda "Tiki ile Miço" adlı oyun çocuklarla buluştu. İkinci etkinlik ise Mihalıççık ilçesinde gerçekleştirildi. Mihalıççık Belediyesi Kültür Evi Salonu'nda Sahnekar Tiyatro Ekibi'nin sahnelediği "Doğaçlama İnteraktif Tiyatro Gösterisi" izleyicilerin beğenisini kazandı.