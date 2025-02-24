Eskişehir'de Evlilikler Azaldı, Boşanmalar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Evlilikler Azaldı, Boşanmalar Arttı

Eskişehir'de evlenmeler 2023'te 6041'den 5939'a düşerken, boşanmalar 2538'den 2658'e yükseldi.

24.02.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Eskişehir'de geçen yıl bir önceki yıla göre evlenmeler azalırken, boşanmalar arttı. Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 6 bin 41 iken 2024 yılında 5 bin 939'a düştü, boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 2 bin 538'den 2 bin 658'e yükseldi

Eskişehir, kaba boşanma hızı en yüksek olan 10 il arasında 5'inci sırada

Eskişehir için açıklanan boşanma verilerinde ise, boşanma rakamları 2023 yılında 2 bin 538 iken, 2024 yılında bu rakam 2 bin 658 oldu. Kaba boşanma hızı 2023 yılında yüzde 2,79 iken bu rakam 2024 yılında yüzde 2,89 oldu. Bu verilere göre Eskişehir, Türkiye'de kaba boşanma hızı en yüksek olan 10 il arasında 5'inci sırada yer aldı.

Yaş gruplarına göre evlenme hızları belli oldu

Eskişehir'de 2024 yılında 5 bin 939 evlenme rakamında, yaş gruplarına göre erkeklerde; 16-17 yaş aralığında 5, 18-19 yaş aralığında 44, 20-24 yaş aralığında 869, 25-29 yaş aralığında 2 bin 350, 30-34 yaş aralığında bin 288, 35-39 yaş aralığında 524, 40-44 yaş aralığında 335, 45-49 yaş aralığında 227, 50-54 yaş aralığında 141, 55-59 yaş aralığında 99, 60-64 yaş aralığında 50, 65-69 yaş aralığında 36, 70-74 yaş aralığında 15 ve 75+ yaş aralığında 16 kişi evlendi. Kadınlarda ise; 16-17 yaş aralığında 38, 18-19 yaş aralığında 210, 20-24 yaş aralığında bin 543, 25-29 yaş aralığında 2 bin 209, 30-34 yaş aralığında 834, 35-39 yaş aralığında 412, 40-44 yaş aralığında 292, 45-49 yaş aralığında 194, 50-54 yaş aralığında 105, 55-59 yaş aralığında 57, 60-64 yaş aralığında 24, 65-69 yaş aralığında 13, 70-74 yaş aralığında 6 ve 75+ yaş aralığında 2 kişi evlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Türkiye, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Evlilikler Azaldı, Boşanmalar Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi kanlı bitti Yaralı yoğun bakımda Kocaeli'de rehine krizi kanlı bitti! Yaralı yoğun bakımda
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Evlilikler Azaldı, Boşanmalar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.