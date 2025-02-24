Eskişehir'de Evlilikler Azaldı, Boşanmalar Arttı

Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Eskişehir'de geçen yıl bir önceki yıla göre evlenmeler azalırken, boşanmalar arttı. Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 6 bin 41 iken 2024 yılında 5 bin 939'a düştü, boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 2 bin 538'den 2 bin 658'e yükseldi

Eskişehir, kaba boşanma hızı en yüksek olan 10 il arasında 5'inci sırada

Eskişehir için açıklanan boşanma verilerinde ise, boşanma rakamları 2023 yılında 2 bin 538 iken, 2024 yılında bu rakam 2 bin 658 oldu. Kaba boşanma hızı 2023 yılında yüzde 2,79 iken bu rakam 2024 yılında yüzde 2,89 oldu. Bu verilere göre Eskişehir, Türkiye'de kaba boşanma hızı en yüksek olan 10 il arasında 5'inci sırada yer aldı.

Yaş gruplarına göre evlenme hızları belli oldu

Eskişehir'de 2024 yılında 5 bin 939 evlenme rakamında, yaş gruplarına göre erkeklerde; 16-17 yaş aralığında 5, 18-19 yaş aralığında 44, 20-24 yaş aralığında 869, 25-29 yaş aralığında 2 bin 350, 30-34 yaş aralığında bin 288, 35-39 yaş aralığında 524, 40-44 yaş aralığında 335, 45-49 yaş aralığında 227, 50-54 yaş aralığında 141, 55-59 yaş aralığında 99, 60-64 yaş aralığında 50, 65-69 yaş aralığında 36, 70-74 yaş aralığında 15 ve 75+ yaş aralığında 16 kişi evlendi. Kadınlarda ise; 16-17 yaş aralığında 38, 18-19 yaş aralığında 210, 20-24 yaş aralığında bin 543, 25-29 yaş aralığında 2 bin 209, 30-34 yaş aralığında 834, 35-39 yaş aralığında 412, 40-44 yaş aralığında 292, 45-49 yaş aralığında 194, 50-54 yaş aralığında 105, 55-59 yaş aralığında 57, 60-64 yaş aralığında 24, 65-69 yaş aralığında 13, 70-74 yaş aralığında 6 ve 75+ yaş aralığında 2 kişi evlendi. - ESKİŞEHİR