Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi

28.05.2025 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Bayram öncesi fahiş fiyat denetimleri yoğun şekilde sürüyor. Marketlerde kontroller yapılıyor.

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ticaret Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat ile fiyat etiket denetimleri gerçekleştirildi.

Eskişehir Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 15 büyükşehirle eş zamanlı olarak kentte fahiş fiyat ile fiyat etiket denetimleri gerçekleştirildi. Eskişehir'deki denetimlerde Kurban Bayram öncesi Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan markette gerçekleştirilen denetimlerde, etiket fiyatları kontrol edilirken, buradaki fiyatlarla kasadaki fiyatların uyuşup uyuşmadığı denetlendi.

"Fiyat etiket denetimlerimiz yoğun şekilde sürmektedir"

Denetimlerle alakalı Eskişehir Ticaret Müdürü Cemil Kürkçü, "Bakanlığı olarak temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile fiyat etiket denetimlerimiz yoğun şekilde sürmektedir. Denetimlerde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, birim fiyatı, ürün fiyatının son değişim tarihi gibi bilgilere bakılmaktadır. Ayrıca son 2-3 ay içerisindeki fiyat hareketleri ve bugünkü fiyat hareketlerini karşılaştırıp, burada bir anormallik gördüğümüzde Bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz. Orada da bu firmaya farklı tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Meyve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi HKS üzerinden kontrol edilmektedir. Bu denetimlerimiz sadece tüketicimizin korunmasına yönelik değil, dürüst, basiretli esnaf ve tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Vatandaşlarımız şikayetlerini Alo 175 HFA Mobil uygulamasına ve Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Eskişehir, Ekonomi, Kurban, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
10:05
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
09:59
İlker Ayrık’tan şaşırtan ’Çakallarla Dans’ itirafı Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
09:58
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe’nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 00:35:26. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.