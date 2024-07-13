Eskişehir'de Filistinli çocuklar için moral buluşması düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Filistinli çocuklar için moral buluşması düzenlendi

Eskişehir\'de Filistinli çocuklar için moral buluşması düzenlendi

Eskişehir'de Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kimsesiz ve yetim çocuklar için moral ve motivasyon buluşması düzenledi. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynayıp, günün tadını çıkardı. Konuşmalarında Filistin'e destek vurgusu yapıldı.

13.07.2024 18:46  Güncelleme: 19:06
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Eskişehir'de Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, aralarında Filistinli çocukların da bulunduğu kimsesiz ve yetim çocuklar için moral ve motivasyon buluşması düzenledi.

Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çocuklar için düzenlediği etkinlik Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yapıldı. Etkinlikte şehir dışından gelen Filistinliler yer aldı. Bursa, İzmir ve Yalova'dan 250'si çocuk toplam 500 kişinin katıldığı etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve dernek yetkilileri de katılım gösterdi. Çocuklar oyun alanlarında oynayıp, mesir macunu, pamuk şeker, patlamış mısır yiyerek günün tadını çıkardı.

"Tam bağımsız bir Filistin'i bütün dünyanın kabul etmesi şarttır"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Filistin'de yüzyıllardır süren bu soykırımı lanetliyorum. Dünyanın bütün ülkeleri, İslam ülkeleri de siyasetlerini gözden geçirmeleri gerekir. Bu sorun çözülmediyse hepsinin politikası yanlış olduğu için çözülmedi. Bugün Filistin'de yetim kalmış, yaralanmış çocukların Türkiye'de barınanları Türkiye Eskişehir'deki çocuklarla buluşuyor. Deyim yerindeyse bir empati yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bile kurulmadan 1921'de Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumunu kurmuş. Savaşta yetim kalan çocukları kollamak için bu alandan geçmiş olan bir ülkenin sorumlu bir belediye başkanı olarak, çocukların ölmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek. Tam bağımsız bir Filistin'i bütün dünyanın kabul etmesi şarttır. Onun için de ilk önce İslam ülkelerinin kabul etmesi şarttır. İslam ülkeleri kabul etmiyorsa, başkalarından bunu beklemek aptallıktır. O nedenle ben İslam ülkelerinin tümüne Filistin politikalarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Türkiye'nin de Filistin'e sonuna kadar destek olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Filistinli çocuklar için moral buluşması düzenlendi - Son Dakika

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