Gaziler Günü Eskişehir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Gaziler Günü Eskişehir'de Coşkuyla Kutlandı

Gaziler Günü Eskişehir\'de Coşkuyla Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Eskişehir Valiliği meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2024 12:16  Güncelleme: 12:18
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19 Eylül Gaziler Günü, Eskişehir Valiliği meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Etkinlik, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Bando Takımı gösteri ile başladı. Atatürk anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı tarafından çelenk sunuldu. Askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylendi.

"Bizlerden sonra gelen nesiller de kan dökerek vatan olan bu toprakları canı pahasına koruyacaktır"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, günün önemini belirten konuşma yaptı. Başkan Dumlu, hayatta olan gazilerin gününü kutlayarak "Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verilen varoluş mücadelesinin şifresi 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıdır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için şehit düşen ve gazi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve vatandaşlarımıza çok şey borçluyuz. Biliyoruz ki bizlerden sonra gelen nesillerde kan dökerek vatan olan bu toprakları canı pahasına koruyacaktır. Büyük öder Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi 'Türk tarihine altın sayfalarla yazılan gazilerimizin ve şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli birlik görevimizdir' sözleri ile anlatmıştır. Kahraman gaziler, Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan ve millet için 7'den 70'e emperyalist devletlerin top yekün saldırılarına karşı mücadele eden bizler; bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm rahmet eden gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından şiirlerin okunduğu törene; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziler Günü Eskişehir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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