Eskişehir'de İç Göç Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de İç Göç Verileri Açıklandı

14.07.2025 13:27
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2024'te Eskişehir 36 bin göç alırken, 29 bin göç verdi. Türkiye genelinde göç oranı %3,13.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'İç Göç İstatistikleri, 2024' verilerine göre; Eskişehir geçen yıl 35 bin 984 göç alırken, 29 bin 165 göç verdi.

Türkiye'de 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024 yılında yüzde 3,13 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Eskişehir'e göç edenler

3 Bin 760 kişi tayin ve iş değişikliği ile Eskişehir'e göç etti. Bunları 3 bin 530 kişi işe başlamak, 8 bin 740 kişi eğitim, bin 741 kişi ailevi sebepler, 6 bin 545 kişi daha iyi konut ve yaşam şartları, 6 bin 329 aile fertlerinden birine bağımlı göç, 199 kişi sağlık, bin 362 ev alınması ve 242 emeklilik sebebi takip etti.

Eskişehir'den göç edenler

Eskişehir'den en çok 29 bin 878 kişi tayin ve iş değişikliği sebebi ile göç etti. 3 bin 99 kişi işe başlamak, 6 bin 87 kişi eğitim, bin 531 kişi ailevi sebepler, 4 bin 953 kişi daha iyi konut ve yaşam şartları, 4 bin 680 aile fertlerinden birine bağımlı göç, 193 kişi sağlık, 708 ev alınması ve 177 emeklilik sebebi ile Eskişehir'den göç etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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